Ощадбанк пояснив, навіщо вимагають номер мобільного телефону в касах

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" пояснили, чи порушують конфіденційність вимогою надати номер мобільного телефону під час здійснення фінансових операцій у касах банку. З таким питанням звертаються українці.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соціальній мережі Facebook.

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Вимога надати номер мобільного телефону

Один з громадян написав на сторінці банку, що під час оплати комунальних послуг на касі банку у нього запитали номер мобільного телефону. Чоловік припустив, що йдеться про його персональні дані, які банк не має права вимагати, адже надалі цей номер телефону може потрапити до невідомо кого.

"Чого зі скандалом требують у людей номер телефона, чого порушають конфіденційність... При чому телефон, якщо я даю квитанції про платіж...", — йдеться у дописі.

Навіщо Ощадбанк вимагає надати номер мобільного

У банку пояснили, що під час здійснення розрахунку через касу платіж не може бути прийнятий до виконання касиром без надання платником свого номера мобільного телефону. Це пов'язано з технічними налаштуваннями програмного забезпечення.

Це дозволить:

створити персональний кабінет платника в програмному забезпеченні банку;

прискорить обслуговування під час здійснення наступних платежів;

надасть можливість швидкого інформування платника про платіж у випадку виявлення помилок та/або повернення коштів.

Щодо питання "конфіденційності" — представник банк навів публічну інформацію з офіційного сайту про "Договір про надання платіжних послуг суб’єктам господарювання, фізичним особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність".

Документ передбачає, що споживач послуг своїм підписом на індивідуальній частині договору у рамках співпраці має підтвердити свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення персональних даних банком, а також на передачу цих персональних даних третім особам в інтересах споживача послуг (п. 8.6).

"Також у відомостях про порядок і процедуру захисту персональних даних АТ "Ощадбанк", на які надано гіперпосилання у Договорі, зазначається обсяг персональних даних, що обробляються, до складу яких включений номер телефону", — додали у фінустанові.

Скриншот звернення. Джерело: Ощадбанк у FB

Раніше ми писали, що в деяких клієнтів Ощадбанку виникли труднощі з підтвердженням особи через відеодзвінок онлайн. Процедура необхідна для подальшого користування коштами на рахунку.

Також в Ощадбанку нагадали, як убезпечити себе від шахраїв. Там наголосили, що самі клієнти відповідальні за нерозголошення даних банківських карток.