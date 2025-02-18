Ощадбанк запустив нову функцію в застосунку — що змінилось

Телефон та картка в руках. Фото: Freepik

Для клієнтів державного "Ощадбанк", які є користувачами Android, розширили можливості у мобільному застосунку. Тепер там доступна токенізація платіжної картки та приєднання її до Google Wallet.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Наумов зазначив, що новою можливістю зможуть скористатися користувачі Android, які мають застосунок "Мобільний Ощад".

"Віднині там з'явилася можливість токенізувати платіжну картку та додавати її до Google Wallet безпосередньо із застосунку", — йдеться у повідомленні.

Голова правління банку пояснив, що раніше таку можливість мали тільки користувачі Apple Wallet.

Як додати картку та розраховуватись телефоном

Клієнти Ощадбанку можуть додати картку, виконавши такі кроки:

потрібно зайти в "Мобільний Ощад";

обрати картку, перейти в налаштування;

знайти розділ "Додати до Google Pay", підтвердити це;

за необхідності — увімкнути NFC;

отримати повідомлення про успішну процедуру.

Для того, щоб розраховуватись телефоном, потрібно:

розблокувати гаджет;

піднести смартфон до терміналу тильною стороною;

у разі успішної оплати — на екрані виникне синя галочка.

"Ми постійно оновлюємо застосунок, додаємо нові опції та покращуємо сервіс. Рекомендую регулярно оновлювати Мобільний Ощад та слідкувати за змінами!", — додав Наумов.

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку дали пояснення, чому під час здійснення фінансових операцій у касах банку просять клієнтів надати номер мобільного телефону. Там наголосили, що такі вимоги прописані у договорі.

Також повідомляли, що деякі клієнти Ощадбанку мають труднощі з ідентифікацією через відеодзвінок. Без такої процедури не буде доступу до власних коштів на рахунку.