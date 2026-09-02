"Ощадбанк" обновил ДКБО: что изменится с 2 сентября 2026 года

Кредитные карты с логотипами Visa и Mastercard. Источник: pexels.com

"Ощадбанк" обновил Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц. Новая редакция документа вступает в силу 2 сентября 2026 года. Клиентам следует знать, что именно этот договор определяет общие правила пользования банковскими услугами, в частности порядок начисления комиссий, а потому изменения могут касаться различных продуктов и операций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Ощадбанк".

Что меняет "Ощадбанк"



1 сентября "Ощадбанк" сообщил клиентам, что решением кредитного комитета по розничному бизнесу внесены изменения в Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц.

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Новая редакция документа вступает в силу со 2 сентября 2026 года. Сам банк не привел в сообщении полный перечень нововведений, но обнародовал обновленный текст договора.

Документ регулирует большое количество банковских услуг. В частности, он содержит условия, касающиеся карточных и текущих счетов, депозитов, кредитного лимита по карте, потребительского кредита "Кеш-кредит", кассовых операций, дистанционного обслуживания и других услуг.

Поэтому для клиента изменение договора не означает, что банк просто изменил одну комиссию. Речь идет об обновлении документа, который определяет общие правила обслуживания физических лиц.

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Главное изменение для владельцев кредитных карт



Одно из заметных изменений в новой редакции касается акционного льготного периода по кредитной карте.

Ощадбанк продлил действие акционных условий, при которых при определенных покупках можно получить грейс-период до 92 дней.

В предыдущей редакции договора акция была установлена на период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2026 года. В новой редакции этот срок продлен — теперь акционные условия будут действовать до 31 августа 2027 года включительно.

Речь идет о кредитном продукте "Моя кредитка" на условиях тарифных пакетов "Мой комфорт" или "MORE".

Как работает льготный период



Здесь важно разобраться, что означают 92 дня.

Ощадбанк предусматривает возможность пользоваться кредитными средствами при отдельных покупках по ставке 0,001% годовых в течение срока до 92 дней — с момента совершения расчета до последнего рабочего дня второго расчетного периода.

Однако максимальный срок доступен не автоматически для каждой покупки.

Клиент должен самостоятельно выбрать в системе дистанционного банковского обслуживания категорию товаров или услуг, к которой применяются акционные условия. Выбрать можно одну категорию в месяц.

Если клиент не выберет категорию, для его операций будет действовать общий льготный период — до 62 дней.

То есть продление акции до 2027 года является положительным изменением для владельцев соответствующих кредитных карт, но воспользоваться максимальным льготным периодом можно только в соответствии с правилами, установленными банком.

Какие покупки могут подпадать под 92-дневный грейс-период

Условия акции распространяются на безналичные расчеты платежной картой за товары и услуги в выбранной клиентом категории.

Перечень доступных категорий банк определяет самостоятельно и может обновлять его ежемесячно. Среди категорий, указанных в договоре, есть, в частности, развлечения и другие виды товаров и услуг с соответствующими кодами продавцов.

При этом ограничений по количеству и сумме операций в пределах выбранной категории для применения акционного льготного периода в документе не установлено.

Что будет с другими картами и счетами



ДКБО охватывает не только кредитные карты.

В документе отдельно прописаны правила обслуживания:

карточных счетов;

текущих счетов без платежной карты;

депозитных счетов;

кредитных продуктов;

операций через дистанционные каналы;

кассового обслуживания;

денежных переводов;

других финансовых и платежных услуг.

Поэтому клиентам с дебетовыми картами, депозитами или обычными текущими счетами также стоит знать о вступлении в силу новой редакции.

В то же время из самого факта обновления ДКБО не следует, что для всех клиентов автоматически вырастут комиссии. Стоимость конкретных услуг определяется действующими тарифами банка.

Изменятся ли тарифы



В договоре указано, что стоимость услуг банка определяется в соответствии с действующими тарифами "Ощадбанка".

Поэтому клиенту, который хочет узнать, изменилась ли именно стоимость его обслуживания, нужно смотреть не только текст ДКБО, но и актуальный тарифный пакет.

Это важный момент, ведь ДКБО устанавливает общие правила, а тарифы определяют конкретную стоимость отдельных услуг.

На сайте Ощадбанка в разделе для физических лиц отдельно опубликованы договоры, тарифы и архив предыдущих редакций документов.



Как банк сообщает об изменениях



Ощадбанк также прописывает в договоре порядок информирования клиентов о дальнейших изменениях.

Общий срок уведомления об изменениях в договоре составляет не менее десяти календарных дней до момента их вступления в силу.

Для отдельных случаев договором предусмотрены иные сроки. Например, для изменений, касающихся внедрения новых услуг, улучшения условий для клиента или связанных с изменениями в законодательстве, может применяться срок в один календарный день, если уполномоченный орган банка не определил иной срок.

Уведомление может осуществляться через сайт банка, SMS, систему дистанционного банковского обслуживания, электронную почту или иным предусмотренным договором способом.

При этом договор возлагает на клиента обязанность самостоятельно следить за информацией об изменениях, обнародованной банком.



Что будет, если клиент не согласен с изменениями



В договоре предусмотрен механизм отказа от новых условий.

Если клиент не согласен с изменениями, он должен до даты вступления их в силу подать в банк заявление о расторжении договора, выполнить все денежные обязательства перед банком и закрыть счета, обслуживавшиеся по данному договору.

То есть просто проигнорировать новую редакцию недостаточно, если клиент хочет официально заявить о несогласии.

В то же время сам договор предусматривает, что продолжение пользования банковскими услугами после вступления изменений в силу — например, проведение операций по карточному счету или пользование кредитом — является одним из способов подтверждения согласия клиента с новыми условиями.



Что будет с кредитом, если клиент решит расторгнуть договор



Это особенно важно для заемщиков.

Если клиент не согласен с изменениями и расторгает договор, это не означает, что его кредитная задолженность автоматически аннулируется.

В договоре предусмотрено, что в таком случае обязательства клиента по возврату кредита, уплате процентов, комиссий, неустойки и других платежей остаются в силе до полного исполнения.

Кроме того, в случае расторжения договора в установленном порядке банк может потребовать исполнения денежных обязательств, которые уже возникли перед ним.

Поэтому закрытие карты или расторжение ДКБО не является способом избавиться от кредитного долга.



Нужно ли клиентам что-то делать



Для обычного клиента, который согласен с условиями банка, специально обращаться в отделение в связи с самим фактом обновления ДКБО не требуется.

"Ощадбанк" сообщает, что с новой редакцией можно ознакомиться на сайте банка или в отделениях.

В то же время стоит проверить:

пользуетесь ли вы кредитной картой;

какой тарифный пакет у вас подключен;

какие комиссии предусмотрены за необходимые вам операции;

есть ли у вас депозит или кредит;

получали ли вы уведомления от банка о других изменениях условий.

Особенно это актуально для владельцев "Моя кредитная карта", ведь для них продлены акционные условия грейс-периода до 92 дней.

Что важно знать клиентам Ощадбанка



Итак, со 2 сентября 2026 года в Ощадбанке начинает действовать новая редакция Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц.

Главное конкретное изменение, которое можно увидеть в новой редакции, — продление до 31 августа 2027 года акционных условий для "Моя кредитка", согласно которым в отдельных категориях покупок доступен грейс-период до 92 дней.

В то же время обновленный ДКБО содержит общие правила, касающиеся счетов, кредитов, депозитов, тарифов и порядка внесения будущих изменений.

Для большинства клиентов это не означает необходимости срочно переоформлять карты или счета. Но тем, кто пользуется кредитными продуктами, депозитами или платными банковскими услугами, стоит ознакомиться с новой редакцией и актуальными тарифами.

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