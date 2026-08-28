Тарифы на операции в Ощадбанке: какие будут условия для клиентов 60+ в сентябре

Прохожий на фоне филиала Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года в государственном финучреждении "Ощадбанк" будут действовать особые условия обслуживания держателей пенсионных карт. Ожидается, что банк сохранит ряд льготных и специальных условий для пожилых людей. В основном речь идет о пониженных тарифах, лимитах и комиссиях при снятии наличных средств с карт.

О том, какие будут действовать правила для пенсионеров, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Комиссии, лимиты и условия снятия наличных в Ощадбанке

Согласно информации финучреждения, в следующем месяце для клиентов, получающих пенсионные выплаты на карты, сохранятся льготные условия обслуживания по базовым операциям, большинство из которых будут бесплатными.

В сентябре будут актуальны следующие тарифы для пенсионных карт:

Бесплатное открытие счета и выпуск именной карты; Отсутствует плата при пополнении в сети Ощадбанка с картой; 1% от объема суммы при внесении денег без карты (по номеру); Бесплатное снятие наличных в сети Ощадбанка; Отсутствует комиссия за выдачу наличных через другие банкоматы до 10 тыс. грн/мес. и 1% от суммы + 5 грн свыше лимита; Бесплатные платежи в "Мобильном Ощаде"; 3 грн за платежи на карты Ощадбанка по телефону; 0,5% от суммы в приложении за платежи на счета других банков; 3 грн. за пополнение номера мобильного телефона; 15 грн/10 грн в месяц соответственно за уведомление через SMS/Viber.

В частности, за границей комиссии будут несколько иные: за снятие наличных предусмотрена комиссия в 1,5% от суммы +35 грн.

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Открытие пенсионного депозита по карте предполагает доход в 3–6% за размещение денег на накопительной части счета. Выплата будет начисляться ежемесячно.

Лимиты на валютные операции в месяц:

До 200 000 грн — на покупку иностранной валюты в безналичной форме;

До 200 000 грн в день — на снятие наличных с валютных счетов в Украине и за рубежом;

До 200 000 грн — на расчеты за рубежом по гривневым картам;

До 200 000 грн — на переводы в иностранной валюте со счета на счет (SWIFT-переводы).

Другие преимущества пенсионных карт в Ощадбанке

В целом "Карты для выплат" для социальных категорий имеют следующие преимущества:

Бесплатное оформление и обслуживание;

Свободное пополнение счетов в сети Ощадбанка с использованием карты без комиссий;

Бесплатное снятие наличных через кассы и банкоматы Ощада;

Повышенные процентные ставки по накопительному счету;

Удобство оплаты коммунальных услуг в "Ощад 24/7" и приложении.

Пенсионные карты открывают на три года и автоматически пролонгируют для более удобного пользования, даже если срок действия истек (на период военного положения).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать в случае блокировки аккаунта в Ощадбанке. По правилам, отдельные категории клиентов (в частности, пенсионеры-ВПЛ) должны проходить каждый год физическую или электронную идентификацию. Если это не сделать — доступ к приложению ограничат.

Еще Новини.LIVE писали о том, когда в Ощадбанке нужно сдавать старые купюры. В банке отмечают, что ключевым фактором в обмене банкнот валюты является не год выпуска, а уровень их повреждения. Серьезные дефекты требуют принятия только по процедуре инкассо. В этом году комиссия составляет от 10% до 30% от номинальной стоимости.