Ощадбанк автоматически списывает по 150 грн: каких карт касается и как избежать

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" в рамках внутренних правил может списывать с банковских карт клиентов ежемесячную комиссию за обслуживание неактивных счетов. Соответствующие сборы могут коснуться каждого, ведь они распространяются на все карты, которыми длительное время не пользуются.

О том, при каких условиях грозят дополнительные финансовые потери, рассказывают Новини.LIVE.

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Когда Ощадбанк автоматически списывает комиссию

Согласно действующим правилам, банк может взимать ежемесячную комиссию после одного года полного отсутствия операций по счету.

Такое списание может коснуться любого счета, если банк зафиксирует, что по нему не происходит никакой активности.

При этом автоматическое взимание банковских комиссий, а также осуществление внутренних переводов между основной и виртуальной картой система не будет считать движением средств.

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Согласно условиям, если в течение 12 месяцев подряд по счету не было никаких операций по зачислению или списанию средств, банк взимет комиссию по тарифу. Размер списания составляет 150 грн.

Однако, если на балансе окажется меньше этой суммы, то банк спишет только остаток, в минус счет не пойдет.

Как избежать списания комиссий в Ощаде

Чтобы подобная ситуация не произошла, клиент может закрыть банковский счет, написав заявление в отделении банка. После этого кассир должен выдать остаток со счета, либо его можно самостоятельно перевести через приложение. Если же деньги останутся, то счет не закроется.

Также существуют следующие варианты, позволяющие избежать уплаты комиссии:

при открытии онлайн-депозита в "Ощад 24/7";

осуществление расчета картой не реже одного раза в шесть месяцев;

при пополнении карты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом в Ощадбанке действуют новые условия для валютных операций. Согласно правилам НБУ, клиенты получили больше возможностей благодаря увеличенным лимитам. В частности, на операции по покупке безналичной валюты выросли в четыре раза, а на снятие наличных средств — вдвое.

Еще Новини.LIVE писали, при каких условиях в Ощадбанке могут начислить на карты кэшбэк в размере 20–40% за подписки на сервисы Netflix, ChatGPT Plus, YouTube. По данным банка, речь идет об акции, которая касается только карт Mastercard, эмитированных Ощадбанком.