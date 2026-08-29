Ощадбанк просить пенсіонерів підтвердити доходи: які документи необхідні

Перехожий на тлі відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова "Ощадбанк" може вимагати від клієнтів похилого віку підтвердження джерел доходів та, за необхідності, блокувати банківські рахунки у рамках закону про державний фінансовий моніторинг. Для зняття відповідних обмежень, пов'язаних зі здійсненням перевірок, пенсіонерам необхідно надати додаткові документи.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали фінустанови.

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Які документи про доходи необхідні Ощадбанку від пенсіонерів

Згідно з чинними правилами, у 2026 році держбанк зобов'язаний продити перевірки з метою встановлення легальності походження доходів. Під час моніторингу застосовують блокування рахунків, однак у разі надання документів щодо законності джерел коштів, обмеження можуть зняти.

У такому разі отримувачам пенсій та соціальних виплат необхідно буде надати документи:

Довідку про отримання пенсії від Пенсійного фонду України (ПФУ);

Довідку від уповноваженого органу (закрема, Міністерства оборони/військової частини) про нарахування разової грошової допомоги (у разі поранення/загибелі).

Як правило, під час перевірки враховують доходи за попередні три роки, беручи суму доходу без податків та витрат на життя (до 30%), однак відсоток може бути інший. Його встановлять в індивідуальному порядку.

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Також список документів не є вичерпним, за потреби — банк уточнить, які саме довідки можуть знадобитись у кожному конкретному випадку.

Що може спричинити блокування рахунку у Ощаді

Банки мають право застосовувати блокування рахунків на тлі перевірок щодо законності операцій у рамках частини 1 статті 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації/відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

При цьому фінустанови не оприлюднюють конкретні причини блокування, щоб уникнути можливості їх обходу. Експерти виділяють такі підозрілі для банку ознаки:

відсутність додаткових документів для фінперевірки;

надання недостовірної інформації;

неможливість індентифікувати отримувача, якому адресується операція;

перевищення вказаної суми на надходження за місяць;

підозри щодо доступу до рахунку сторонніми особами;

поява від інших банків негативних відомостей щодо клієнта;

щоденне отримання переказів та регулярне зняття готівкових коштів.

Розблокувати рахунок можуть через три-п’ять банківських днів у разі первинної перевірки, а надалі термін можуть продовжити після отримання додаткових документів для подальшої перевірки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у вересні в Ощадбанку для клієнтів, які мають пенсійні картки, збережуть пільгові умови, що передбачатимуть нижчі комісії за базові операції. При цьому більшість них будуть безплатними. Зокрема, не буде плати у разі поповнення у мережі Ощадбанку з картою, також зняття готівки в мережі Ощадбанку буде безкоштовне.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в деяких громадян виникають проблеми з доступом до застосунку Ощадбанку та пенсій. Негаразди мають клієнти, які перебувають за кордоном та втратили фізичні картки, оскільки для цього треба прибути в Україну. Єдиним виходом у ситуації є оформлення довіреності.