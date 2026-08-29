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Главная Финансы Доходы пенсионеров: какие документы требует Ощадбанк

Доходы пенсионеров: какие документы требует Ощадбанк

Ua ru
29 августа 2026 06:01
Ощадбанк просит пенсионеров подтвердить доходы: какие документы необходимы
Прохожий на фоне отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" может требовать от пожилых клиентов подтверждения источников доходов и, при необходимости, блокировать банковские счета в рамках закона о государственном финансовом мониторинге. Для снятия соответствующих ограничений, связанных с проведением проверок, пенсионерам необходимо предоставить дополнительные документы.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы финучреждения.

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Какие документы о доходах требуются Ощадбанку от пенсионеров

Согласно действующим правилам, в 2026 году госбанк обязан проводить проверки с целью установления законности происхождения доходов. В ходе мониторинга применяется блокировка счетов, однако в случае предоставления документов, подтверждающих законность источников средств, ограничения могут быть сняты.

В таком случае получателям пенсий и социальных выплат необходимо будет предоставить следующие документы:

  • Справку о получении пенсии от Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • Справку от уполномоченного органа (в частности, Министерства обороны/военной части) о начислении разовой денежной помощи (в случае ранения/гибели).

Как правило, при проверке учитываются доходы за предыдущие три года, при этом берется сумма дохода без учета налогов и расходов на проживание (до 30%), однако процент, устанавливаемый банком, может быть иным. Он будет определяться в индивидуальном порядке.

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Кроме того, перечень документов не является исчерпывающим: при необходимости банк уточнит, какие именно справки могут потребоваться в каждом конкретном случае.

Что может привести к блокировке счета в Ощаде

Банки имеют право применять блокировку счетов в ходе проверок законности операций в рамках части 1 статьи 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

При этом финансовые учреждения не разглашают конкретные причины блокировки, чтобы исключить возможность их обхода. Эксперты выделяют следующие признаки, которые могут вызвать подозрения у банка:

  • отсутствие дополнительных документов для финансовой проверки;
  • предоставление недостоверной информации;
  • невозможность идентифицировать получателя, которому адресована операция;
  • превышение указанной суммы поступлений за месяц;
  • подозрения в доступе к счету посторонними лицами;
  • поступление из других банков негативной информации о клиенте;
  • ежедневное получение переводов и регулярное снятие наличных средств.

Разблокировать счет могут через три-пять банковских дней в случае первичной проверки, а в дальнейшем срок могут продлить после получения дополнительных документов для дальнейшей проверки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре в Ощадбанке для клиентов, имеющих пенсионные карты, сохранят льготные условия, предусматривающие более низкие комиссии за базовые операции. При этом они будут бесплатными. В частности, не будет взиматься плата при пополнении счета в сети Ощадбанка с помощью карты, а также снятие наличных в сети Ощадбанка будет бесплатным.

Еще Новини.LIVE писали о том, что у некоторых граждан возникают проблемы с доступом к приложению Ощадбанка и к пенсиям. С трудностями сталкиваются клиенты, которые находятся за границей и потеряли физические карты, поскольку для этого необходимо прибыть в Украину. Единственным выходом из ситуации является оформление доверенности.

Ощадбанк деньги банки пенсионеры банковские карты
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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