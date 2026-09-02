Ощадбанк оновив ДКБО: що зміниться з 2 вересня 2026 року

Кредитні картки з логотипами Visa та Mastercard. Джерело: pexels.com

Ощадбанк оновив Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб. Нова редакція документа набирає чинності з 2 вересня 2026 року. Клієнтам варто знати, що саме цей договір визначає загальні правила користування банківськими послугами, зокрема порядок нарахування комісій, а тому зміни можуть стосуватися різних продуктів та операцій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк.

Що змінює Ощадбанк



1 вересня Ощадбанк повідомив клієнтів, що рішенням кредитного комітету з роздрібного бізнесу внесено зміни до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

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Нова редакція документа починає діяти з 2 вересня 2026 року. Сам банк не навів у повідомленні повного переліку нововведень, але оприлюднив оновлений текст договору.

Документ регулює велику кількість банківських послуг. Зокрема, він містить умови щодо карткових і поточних рахунків, депозитів, кредитного ліміту за карткою, споживчого кредиту "Кеш кредит", касових операцій, дистанційного обслуговування та інших послуг.

Тому для клієнта зміна договору не означає, що банк просто змінив одну комісію. Йдеться про оновлення документа, який визначає загальні правила обслуговування фізичних осіб.

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Головна зміна для власників кредитних карток



Одна з помітних змін у новій редакції стосується акційного пільгового періоду за кредитною карткою.

Ощадбанк продовжив дію акційних умов, за яких за певними покупками можна отримати грейс-період до 92 днів.

У попередній редакції договору акція була встановлена на період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2026 року. У новій редакції цей строк продовжено — тепер акційні умови діятимуть до 31 серпня 2027 року включно.

Йдеться про кредитний продукт "Моя кредитка" на умовах тарифних пакетів "Мій комфорт" або "MORE".

Як працює пільговий період



Тут важливо розібратися, що означають 92 дні.

Ощадбанк передбачає можливість користуватися кредитними коштами за окремими покупками за ставкою 0,001% річних протягом строку до 92 днів — від моменту здійснення розрахунку до останнього робочого дня другого розрахункового періоду.

Але максимальний строк доступний не автоматично для кожної покупки.

Клієнт має самостійно обрати в системі дистанційного банківського обслуговування категорію товарів або послуг, для якої застосовуються акційні умови. Вибрати можна одну категорію на місяць.

Якщо клієнт не обере категорію, для його операцій діятиме загальний грейс-період — до 62 днів.

Тобто продовження акції до 2027 року є позитивною зміною для власників відповідних кредитних карток, але скористатися максимальним пільговим періодом можна лише за правилами, встановленими банком.

Які покупки можуть підпадати під 92-денний грейс-період

Акційні умови поширюються на безготівкові розрахунки платіжною карткою за товари та послуги в обраній клієнтом категорії.

Перелік доступних категорій банк визначає самостійно та може оновлювати його щомісяця. Серед категорій, наведених у договорі, є, зокрема, розваги та інші види товарів і послуг із відповідними кодами торговців.

При цьому обмежень за кількістю та сумою операцій у межах обраної категорії для застосування акційного грейс-періоду в документі не встановлено.

Що буде з іншими картками та рахунками



ДКБО охоплює не лише кредитні картки.

У документі окремо прописані правила обслуговування:

карткових рахунків;

поточних рахунків без платіжної картки;

депозитних рахунків;

кредитних продуктів;

операцій через дистанційні канали;

касового обслуговування;

грошових переказів;

інших фінансових і платіжних послуг.

Тому клієнтам із дебетовими картками, депозитами чи звичайними поточними рахунками також варто знати про набрання чинності новою редакцією.

Водночас із самого факту оновлення ДКБО не випливає, що для всіх клієнтів автоматично зростуть комісії. Вартість конкретних послуг визначається чинними тарифами банку.

Чи змінюються тарифи



У договорі зазначено, що вартість послуг банку визначається відповідно до чинних тарифів Ощадбанку.

Тому клієнту, який хоче дізнатися, чи змінилася саме вартість його обслуговування, потрібно дивитися не тільки текст ДКБО, а й актуальний тарифний пакет.

Це важливий момент, адже ДКБО встановлює загальні правила, а тарифи визначають конкретну вартість окремих послуг.

На сайті Ощадбанку в розділі для фізичних осіб окремо опубліковані договори, тарифи та архів попередніх редакцій документів.



Як банк повідомляє про зміни



Ощадбанк також прописує у договорі порядок інформування клієнтів про подальші зміни.

Загальний строк повідомлення про зміни до договору становить не менше десяти календарних днів до моменту набрання ними чинності.

Для окремих випадків договором передбачені інші строки. Наприклад, для змін, які стосуються впровадження нових послуг, покращення умов для клієнта або пов'язані зі змінами законодавства, може застосовуватися строк в один календарний день, якщо уповноважений орган банку не визначив інший строк.

Повідомлення може здійснюватися через сайт банку, SMS, систему дистанційного банківського обслуговування, електронну пошту або іншим передбаченим договором способом.

При цьому договір покладає на клієнта обов'язок самостійно стежити за інформацією про зміни, оприлюдненою банком.



Що буде, якщо клієнт не погоджується зі змінами



У договорі передбачений механізм відмови від нових умов.

Якщо клієнт не погоджується зі змінами, він має до дати набрання ними чинності подати до банку заяву про розірвання договору, виконати всі грошові зобов'язання перед банком та закрити рахунки, які обслуговувалися за цим договором.

Тобто просто проігнорувати нову редакцію недостатньо, якщо клієнт хоче офіційно заявити про незгоду.

Водночас сам договір передбачає, що продовження користування банківськими послугами після набрання чинності змінами — наприклад, проведення операцій за картковим рахунком або користування кредитом — є одним зі способів підтвердження згоди клієнта з новими умовами.



Що буде з кредитом, якщо клієнт вирішить розірвати договір



Це особливо важливо для позичальників.

Якщо клієнт не погоджується зі змінами та розриває договір, це не означає, що його кредитна заборгованість автоматично анулюється.

У договорі передбачено, що в такому випадку зобов'язання клієнта щодо повернення кредиту, сплати процентів, комісій, неустойки та інших платежів залишаються чинними до повного виконання.

Крім того, у разі припинення договору за передбаченою процедурою банк може вимагати виконання грошових зобов'язань, які вже виникли перед ним.

Тому закриття картки або розірвання ДКБО не є способом позбутися кредитного боргу.



Чи потрібно клієнтам щось робити



Для звичайного клієнта, який погоджується з умовами банку, спеціально звертатися до відділення через сам факт оновлення ДКБО не потрібно.

Ощадбанк повідомляє, що з новою редакцією можна ознайомитися на сайті банку або у відділеннях.

Водночас варто перевірити:

чи користуєтеся ви кредитною карткою;

який тарифний пакет у вас підключений;

які комісії передбачені за потрібні вам операції;

чи маєте ви депозит або кредит;

чи отримували повідомлення банку про інші зміни умов.

Особливо це актуально для власників "Моя кредитка", адже для них продовжено акційні умови грейс-періоду до 92 днів.

Що головне знати клієнтам Ощадбанку



Отже, з 2 вересня 2026 року в Ощадбанку починає діяти нова редакція Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

Головна конкретна зміна, яку можна побачити в новій редакції, — продовження до 31 серпня 2027 року акційних умов для "Моя кредитка", за якими в окремих категоріях покупок доступний грейс-період до 92 днів.

Водночас оновлений ДКБО містить загальні правила щодо рахунків, кредитів, депозитів, тарифів та порядку внесення майбутніх змін.

Для більшості клієнтів це не означає необхідності терміново переоформлювати картки або рахунки. Але тим, хто користується кредитними продуктами, депозитами чи платними банківськими послугами, варто ознайомитися з новою редакцією та актуальними тарифами.

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