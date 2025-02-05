Ощадбанк может взимать комиссию за карты, срок действия которых давно вышел

Карта Ощадбанка в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент госфинучреждения "Ощадбанк" рассказал о взыскании комиссии за обслуживание карты, срок действия которой давно вышел. Об этом стало известно, когда банк выставил долг.

Соответствующее сообщение клиент опубликовал на портале "Минфин", где можно оставить отзыв о работе банков.

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По словам мужчины, он восемь лет назад открыл валютный депозит в "Ощадбанке". Однако вклад на валютной карте лежал недолго, ведь через несколько месяцев его забрал. Предполагал, что поскольку срок действия валютной карты давно вышел, то ее должны были автоматически закрыть.

Однако однажды получил требование от этого финучреждения погасить задолженность за обслуживание. Для того, чтобы сделать это и закрыть валютный счет, нужно лично явиться в банк.

Клиент заявил, что находится много лет за границей и удивлен, что банк каким-то образом начислял комиссию за просроченную карту.

"Открывал валютный депозит лет 8 назад и к нему была выдана валютная карта. Депозит я забрал через несколько месяцев, срок действия валютной карты давно вышел. Каким же было мое удивление, когда через 8 или 9 лет мне пришло сообщение, что у меня долг в 0.7 долл. и я должен срочно его оплатить, а мне нужно приехать в Украину (не живу уже 5 лет, чтобы заблокировать валютную карту, срок действия которой давно вышел", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Почему могут взимать комиссию за просроченные карты

В банке не отреагировали на обращение гражданина. Однако, очевидно, причина в начислении средств за карту, срок действия которой вышел в том, что во время военного положения банки неоднократно продлевали действие старых карт.

Так, в конце 2024 года финучреждение в очередной раз предупредило своих клиентов, что действие всех платежных карт Ощадбанка, срок которых завершился с 24 февраля 2022 года пролонгируется до 30 июня 2025 года. Такой механизм произошел в очередной раз автоматически. Соответственно, плата за обслуживание старых карт также остается актуальной.

Также, по информации Ощадбанка, если на счету нет движения средств в течение трех лет, а также долга, то банк может закрыть такой счет автоматически.

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке жалуются на навязывание кредиток при открытии зарплатных карт, ведь в НБУ называют такие действия незаконными. Зато сотрудники отделений утверждают, что действуют в соответствии с правилами.

Также мы писали, что Ощадбанк может взимать комиссию за снятие наличных с зарплатных карт через банкомат. В банке объяснили, от чего зависит размер взыскания.