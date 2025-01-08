Комісія в Ощадбанку — коли стягують плату за зняття зарплати з карток

Картка Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" в рамках чинних тарифів може стягувати комісію під час зняття готівки із зарплатної картки через банкомат. Розмір залежить від низки факторів.

Про це йдеться у відповіді на сторінці "Ощадбанку" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Комісія за зняття готівки із зарплатних карток Ощадбанку

Як йдеться у коментарі клієнта банку, він зіткнувся зі списанням комісії під час зняття коштів заробітної плати через банкомат. У перший день не зміг зняти більше 20 тис. гривень через ліміт, а наступного дня за таку ж суму банк виставив комісію у 108 гривень.

"Чому при знятті готівки у банкоматі з зарплатної картки Ощад з мене стягується комісія??? Вчора я хотів зняти 40 тис. гривень, не дало. Зняв лише 20. Сьогодні в тому ж банкоматі захотів зняти ще 20 тис. гривень, то захотіло комісію 108 гривень", — йдеться у повідомленні у соцмережі.

Коли можливе списання плати за послугу зняття готівки

Представник Ощадбанку зазначив, що наявність чи відсутність комісії передбачені умовами та тарифами фінустанови, з якими можна ознайомитися:

на сторінці банку;

через чат-бот;

через дзвінок до контакт-центру;

у відділенні банку.

Розмір комісії залежить від типу картки, виданої клієнту, а також тарифного пакета, за яким її було випущено.

Також за кожною карткою є можливість зняти певну суму без комісії. Зокрема, в Mastercard Word Debit на місяць дозволяється зняти 50 тис. гривень без утримання додаткової комісії. Окрім цього, гроші можна двічі на місяць зняти у касі банку до 100 тис. гривень без комісії, надавши документ, що посвідчує особу.

"Дізнатися розмір ліміту для зняття в банкоматі без утримання додаткової комісії ви можете в чат-боті або по дзвінку до контакт-центру 0800-210-800", — заявили у банку.

Зокрема, на порталі банку зазначається, що за тарифом "Мій рахунок" на безплатне зняття готівки в банкоматах поріг знижено до 10 тис. гривень. За перевищення ліміту — 1,00% + 5 гривень.

Загалом в Ощадбанку дозволяється зняття готівки у сумі до 50 тис. гривень на добу, однак не більше ніж 20 тис. гривень за один підхід.

Скриншот. Джерело: Ощад у соцмережах

Раніше ми писали, що клієнтам Ощадбанку, попри блокування рахунків, надалі списують комісію за абонентське обслуговування. Такими історіями діляться українці у мережі.

Також ми повідомляли, що в Ощадбанку ветеранам доступні грантові програми. Зокрема, гроші до 250 тис. грн можуть взяти навіть члени їхніх родин на започаткування бізнесу.