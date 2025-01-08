Комісія в Ощадбанку — коли стягують плату за зняття зарплати з карток

Зняття зарплати в Ощадбанку — коли стягують комісію
Державна фінустанова "Ощадбанк" в рамках чинних тарифів може стягувати комісію під час зняття готівки із зарплатної картки через банкомат. Розмір залежить від низки факторів.
Про це йдеться у відповіді на сторінці "Ощадбанку" у соцмережі Facebook.
Комісія за зняття готівки із зарплатних карток Ощадбанку
Як йдеться у коментарі клієнта банку, він зіткнувся зі списанням комісії під час зняття коштів заробітної плати через банкомат. У перший день не зміг зняти більше 20 тис. гривень через ліміт, а наступного дня за таку ж суму банк виставив комісію у 108 гривень.
"Чому при знятті готівки у банкоматі з зарплатної картки Ощад з мене стягується комісія??? Вчора я хотів зняти 40 тис. гривень, не дало. Зняв лише 20. Сьогодні в тому ж банкоматі захотів зняти ще 20 тис. гривень, то захотіло комісію 108 гривень", — йдеться у повідомленні у соцмережі.
Коли можливе списання плати за послугу зняття готівки
Представник Ощадбанку зазначив, що наявність чи відсутність комісії передбачені умовами та тарифами фінустанови, з якими можна ознайомитися:
- на сторінці банку;
- через чат-бот;
- через дзвінок до контакт-центру;
- у відділенні банку.
Розмір комісії залежить від типу картки, виданої клієнту, а також тарифного пакета, за яким її було випущено.
Також за кожною карткою є можливість зняти певну суму без комісії. Зокрема, в Mastercard Word Debit на місяць дозволяється зняти 50 тис. гривень без утримання додаткової комісії. Окрім цього, гроші можна двічі на місяць зняти у касі банку до 100 тис. гривень без комісії, надавши документ, що посвідчує особу.
"Дізнатися розмір ліміту для зняття в банкоматі без утримання додаткової комісії ви можете в чат-боті або по дзвінку до контакт-центру 0800-210-800", — заявили у банку.
Зокрема, на порталі банку зазначається, що за тарифом "Мій рахунок" на безплатне зняття готівки в банкоматах поріг знижено до 10 тис. гривень. За перевищення ліміту — 1,00% + 5 гривень.
Загалом в Ощадбанку дозволяється зняття готівки у сумі до 50 тис. гривень на добу, однак не більше ніж 20 тис. гривень за один підхід.
Раніше ми писали, що клієнтам Ощадбанку, попри блокування рахунків, надалі списують комісію за абонентське обслуговування. Такими історіями діляться українці у мережі.
Також ми повідомляли, що в Ощадбанку ветеранам доступні грантові програми. Зокрема, гроші до 250 тис. грн можуть взяти навіть члени їхніх родин на започаткування бізнесу.
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