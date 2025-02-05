Ощадбанк може стягувати комісію за картки, термін дії яких давно вийшов

Картка Ощадбанку в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт держфінустанови "Ощадбанк" розповів про стягнення комісії за обслуговування картки, термін дії якої давно вийшов. Про це стало відомо, коли банк виставив борг.

Відповідне повідомлення клієнт опублікував на порталі "Мінфін", де можна лишити відгук про роботу банків.

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За словами чоловіка, він вісім років тому відкрив валютний депозит в "Ощадбанку". Однак вклад на валютній картці лежав недовго, адже через кілька місяців його забрав. Припускав, що оскільки термін дії валютної карти давно вийшов, то її мали автоматично закрити.

Проте одного дня отримав вимогу від цієї фінустанови погасити заборгованість із обслуговування. Для того, щоб зробити це та закрити валютний рахунок, потрібно особисто з'явитися в банк.

Клієнт заявив, що перебуває багато років за кордоном і здивований, що банк якимось чином нараховував комісію за протерміновану картку.

"Відкривав валютний депозит років 8 назад і до нього була видана валютна карта. Депозит я забрав через декілька місяців, строк дії валютної карти давно вийшов. Яким же було моє здивування, коли через 8 чи 9 років мені прийшло повідомлення, що в мене борг в 0.7 дол. і я повинен терміново його сплатити, а мені потрібно приїхати в Україну (не живу вже 5 років, щоб заблокувати валютну карту, строк дії якої давно вийшов", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Чому можуть стягувати комісію за протерміновані картки

У банку не відреагували на звернення громадянина. Проте, очевидно, причина у нарахуванні коштів за картку, термін дії якої вийшов у тому, що під час воєнного стану банки неодноразово продовжували дію старих карток.

Так, наприкінці 2024 року фінустанова вкотре попередила своїх клієнтів, що дія всіх платіжних карток Ощадбанку, термін яких завершився з 24 лютого 2022 року пролонгується до 30 червня 2025 року. Такий механізм відбувся вкотре автоматично. Відповідно, плата за обслуговування старих карток також лишається актуальною.

Також, за інформацією Ощадбанку, якщо за рахунком немає руху коштів протягом трьох років, а також боргу, то банк може закрити такий рахунок автоматично.

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку скаржаться на нав'язування кредиток під час відкриття зарплатних карток, адже в НБУ називають такі дії незаконними. Натомість співробітники відділень стверджують, що діють відповідно до правил.

Також ми писали, що Ощадбанк може стягувати комісію за зняття готівки із зарплатних карток через банкомат. У банку пояснили, від чого залежить розмір стягнення.