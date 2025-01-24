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В Ощадбанку попередили, коли стягують комісію від 25 грн

24 січня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк стягує комісію від 25 грн за оплату послуг ЖКГ — як уникнути
Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти фінустанови "Ощадбанк" розповіли про високу комісію під час оплати комунальних послуг через касу банківського відділення. У банку пояснили, як не переплачувати.

Про це йдеться на офіційній сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Як випливає з повідомлень однієї з користувачок мережі, під час звернення до каси Ощадбанку з необхідністю оплати комунальних платежів, виявилось, що комісія становитиме 25 гривень за квитанцію. Вона поцікавилась, у зв'язку з чим встановлені такі суми.

"Пішла платить комунальні, сказали, якщо не маю депозиту, так комісія 25 гривень за квитанцію, це нові закони?", — йдеться у повідомленні громадянки у соцмережі.

Як заощадити на квитанціях

Представники банку відреагували на звернення клієнтки, зазначивши, що під час оплати житлово-комунальних послуг готівкою через банківську касу, дійсно, передбачена комісія в розмірі 1% від суми. Її розмір не може бути меншим за 25 гривень і не більше 500 гривень за один платіж.

Відповідна інформація про тарифи щодо приймання платежів через касу доступна на сторінці банку за наступним посиланням

Водночас, можна платити значно менше під час розрахунку за послуги ЖКГ, якщо укладено додатковий договір між комунальною організацією та банком. У такому разі комісія буде визначена умовами договору.

Здійснювати такі операції без утримання комісії можна в застосунку "Мобільний Ощад". Для цього необхідно:

  • зайти в мобільний застосунок банку;
  • перейти в розділ "Платежі";
  • обрати "Комунальні, Телефонія, Інтернет та ТБ";
  • здійснити оплату з картки.

"Це швидко, зручно і не потрібно втрачати час на відвідування та перебування в установі банку", — додали у фінустанові.

Також на порталі банку вказано, скільки коштує послуга з оплати комунальних рахунків через термінали самообслуговування. Зокрема, найнижчий розмір комісії передбачений для осіб, які розраховуються пенсійними картками. Стягують наступні суми залежно від того, яким чином відбувається оплата:

  • у разі сплати готівкою — 1% від суми, проте не менше 20 гривень і не більше 500 гривень за одну операцію;
  • платіжною карткою — 10 гривень;
  • пенсійною карткою — 5 гривень;
  • карткою іншого банку — 1% від розміру суми, але не менше 20 гривень.

 

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощад у соцмережах

Нагадаємо, з клієнтів Ощадбанку в межах чинних тарифів стягується комісія під час зняття готівкових коштів із зарплатних карток через банкомат. Розмір комісії різниться і залежить від кількох чинників.

Також ми повідомляли, що Ощадбанк може списувати комісію за абонентське обслуговування, попри блокування рахунків. У фінустанові клієнтам пояснили, як уникнути відповідних стягнень.

ЖКГ Ощадбанк банки банківські карти банківські рахунки комісія

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