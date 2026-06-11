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Главная Финансы Ощадбанк приостановит работу на сутки: какие операции будут недоступны

Ощадбанк приостановит работу на сутки: какие операции будут недоступны

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Дата публикации 11 июня 2026 06:01
Отделения Ощадбанка и мобильное приложение полностью приостановят работу: когда это произойдет
Девушка возле отделения Ощадбанка, человек держит телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный Ощадбанк предупредил о масштабных обновлениях. В связи с техническими работами 14 июня 2026 года приложение "Мобильный Ощад" будет недоступно для клиентов. Ограничения также коснутся отделений финансового учреждения.

Уведомление об этом появилось в мобильном приложении Ощадбанка, передает Новини.LIVE.

Технические работы в Ощадбанке

Как сообщили в банке, в период с 03:45 до 22:00 14 июня будут проводиться технические работы, чтобы "повысить стабильность и надежность систем банка".

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В Ощадбанке не будет работать мобильное приложение и отделение 14 июня 2026 года. Скриншот: Мобильный Ощад

Именно поэтому клиенты в это время не смогут воспользоваться рядом услуг, Речь идет о таких услугах, как:

  • операции с депозитами и текущими счетами;
  • обмен валют;
  • формирование деклараций.

Кроме того, 14 июня не будут работать отделения Ощадбанка по всей стране.

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"Карточные расчеты в магазинах и снятие наличных будут работать как обычно", — говорится в сообщении финучреждения.

В банке отмечают, что проводят работы в выходные, чтобы минимизировать неудобства для клиентов.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка, у которых срок действия карт истек до 24 февраля 2022 года, смогут пользоваться ими без ограничений до 31 декабря 2026 года. Карты с продленным сроком полностью функциональны. При этом недействительными считаются карты, по которым не осуществлялись операции с 1 января 2025 года, и те, где остаток средств на счете меньше или равен нулю.

Как писали Новини.LIVE, Ощадбанк закроет доступ к средствам Нацкешбека 30 июня 2026 года. Если к этому времени деньги не будут использованы — они будут возвращены в бюджет. При этом госпрограмма будет работать и в дальнейшем.

Еще Новини.LIVE писали, какие данные должны предоставить пенсионеры Ощадбанка в 2026 году. Так, им нужно обновить личную информацию. Это требование должны периодически выполнять все клиенты госбанка.

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Ощадбанк мобильный Ощад технические работы
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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