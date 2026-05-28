Ощадбанк предоставляет льготы военнослужащим: какие предложения в 2026 году

Главная Финансы Ощадбанк предоставляет льготы военным: что предлагают в 2026 году

Дата публикации 28 мая 2026 06:01
Военный, банковское отделение. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году украинские военнослужащие могут воспользоваться механизмом льготного обслуживания в государственном "Ощадбанке". Речь идет о специальном подходе в подаче, рассмотрении запроса на кредиты для такой категории граждан, а также льготных условиях кредитования.

О том, кто и как может получить льготы от банка, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Какие льготы доступны военным в Ощадбанке

Согласно норам законодательства, речь идет о возможности льготного кредитования в виде потребительского беспроцентного кредита для военных. Среди таких — кредит на недвижимость для военных "єОселя", финансовые программы для открытия и развития собственного дела.

Кредит для такой категории граждан предусматривает следующие льготы:

  • не начисляются проценты за пользование кредитными средствами;
  • банк не взимает штрафные санкции и пени в случае невыполнения кредитных обязательств;
  • не взимают просроченные долги во время военного положения.

Как объясняют в банке, кредитные программы для защитников могут предусматривать и другие льготы. В частности, при оформлении кредитов на жилье могут предоставить гибкий график платежей или предложить специальные кредитные ставки.

Кто и как может воспользоваться льготами от Ощадбанка

По информации финучреждения, беспроцентные кредиты на недвижимость для военных и другие льготные предложения доступны для:

  1. Военнослужащих, которые несут службу по призыву по мобилизации на особый период, с даты и в течение всего времени призыва.
  2. Ветеранов АТО и действующих участников боевых действий, привлеченных к мероприятиям по обеспечению нацбезопасности и обороны в связи с агрессией, за период несения службы, однако не более срока особого периода.
  3. Военных, призванных на службу из числа резервистов в особый период.
  4. Жен/мужей вышеуказанных категорий граждан с 18 мая 2024 года на весь срок призыва/несения службы.

Учитывая это, льготные кредиты доступны всем категориям военных в случае документального обоснования.

Для того, чтобы оформить кредит на жилье для военных со скидками, необходимо обратиться в банк, заявив о соответствующем праве. Нужно подать письменное обращение и приложить подтверждающие документы. Такими могут быть:

  • выписка из приказа;
  • справка о зачислении в часть для резервистов;
  • военный билет, где содержатся отметки о призыве и служебных назначениях.

В банке отмечают, что правила оформления и обслуживания таких кредитов учитывают реалии жизни украинских защитников, а потому предусматривают максимальные выгоды с минимальными требованиями.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что клиенты Ощадбанка обязаны использовать накопленную ранее сумму средств на карте "Нацкешбек" до определенной даты. Если этого не сделать, то деньги вернутся в государственную казну. В то же время, такая программа будет работать в дальнейшем, а кешбек будет начисляться автоматически.

Еще Новини.LIVE сообщали, что некоторым клиентам Ощадбанка сложно актуализировать данные по требованию финучреждения. Речь идет о тех, кто открыл счета до войны в ныне оккупированных районах. Некоторые из клиентов потеряли из-за этого доступ к средствам. О проблемах с актуализацией рассказывают сами владельцы карт Ощадбанка.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
