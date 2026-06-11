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Головна Фінанси Ощадбанк зупинить роботу на добу: які операції будуть недоступними

Ощадбанк зупинить роботу на добу: які операції будуть недоступними

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Дата публікації: 11 червня 2026 06:01
Відділення Ощадбанку і мобільний додаток повністю призупинять роботу: коли це станеться
Дівчина біля відділення Ощадбанку, людина тримає телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Державний Ощадбанк попередив про масштабні оновлення. Через технічні роботи для клієнтів 14 червня 2026 року буде недоступний застосунок "Мобільний Ощад". Обмеження також торкнуться відділеннь фінансової установи.

Сповіщення про це з'явилося у мобільному додатку "Ощадбанку", передає Новини.LIVE.

Технічні роботи в Ощадбанку

Як повідомили у банку, в період з 03:45 до 22:00 14 червня відбуватимуться технічні роботи, щоб "підвищити стабільність та надійність систем банку".

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В Ощадбанку не працюватиме мобільний додаток і відділення 14 червня 2026 року. Скриншот: Мобільний Ощад

Саме тому клієнти у цей час не зможуть скористатися низкою послуг, Йдеться про такі послуги, як:

  • операції з депозитами та поточними рахунками;
  • обмін валют;
  • формування декларацій. 

До того ж 14 червня не працюватимуть відділення Ощадбанку по всій країні. 

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"Карткові розрахунки в магазинах та зняття готівки працюватимуть як зазвичай", — йдеться у повідомленні фінустанови.

У банку зазначають, що проводять роботи у вихідні, щоб мінімізувати незручності для клієнтів. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку, у яких термін дії карток завершився до 24 лютого 2022 року, зможуть користуватися ними без обмежень до 31 грудня 2026 року. Картки із продовженим терміном повністю функціональні. При цьому недійсними вважаються картки, за якими не здійснювалися операції з 1 січня 2025-го, та ті, де залишок коштів на рахунку менший чи дорівнює нулю. 

Як писали Новини.LIVE, Ощадбанк закриє доступ до коштів Нацкешбеку 30 червня 2026 року. Якщо до цього часу гроші не використати — вони будуть повернуті до бюджету. При цьому держпрограма працюватиме й надалі.

Ще Новини.LIVE писали, які дані мають подати пенсіонери Ощадбанку у 2026 році. Так, їм потрібно актуалізувати персональну інформацію. Цю вимогу періодично мають виконувати усі клієнти держбанку.

Ощадбанк мобільний Ощад технічні роботи
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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