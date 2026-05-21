Ощадбанк просит обновить данные: как это сделать пенсионерам

Женщина с картой, отделение Ощадбанка.

В госфинучреждении "Ощадбанк" действуют правила относительно регулярного обновления данных клиентами в рамках закона о финансовом мониторинге во избежание ограничений по счетам. Следить за необходимостью актуализации персональной информации должны все граждане, имеющие карты этого банковского учреждения, в частности, пенсионеры.

О том, что необходимо сделать для обновления данных, рассказывает издание Новини.LIVE.

Какие данные должны подать пенсионеры Ощадбанка в 2026 году

По информации банка, все клиенты обязаны с определенной периодичностью предоставлять актуальную информацию, даже если идентификационные данные не претерпели изменений. Для финучреждения важно документальное подтверждение их действия.

Гражданам нужно проверять и обновлять информацию в анкете-опроснике, в частности, относительно ежемесячных максимальных объемов финансовых операций (поступлений). Также банк может запросить адрес регистрации и фактическое место жительства.

В частности, те, кто имеет мобильное приложение "Мобильный Ощад" получат оповещение за 30 дней до возникновения необходимости представления данных. Каждый клиент может получить такую просьбу в разное время, поскольку регулярность зависит от степени риска на основе внутренних алгоритмов финучреждения. Такое сообщение следует ждать один раз в год в случае высокого риска, или один раз в пять лет в случае отсутствия рисков.

Аналогичные требования касаются клиентов, которым начисляют выплаты на пенсионные карты Ощадбанка. Для этого клиент должен обратиться в отделение банка с просьбой уточнить, когда следует подать данные.

Такое требование Национального банка Украины (НБУ) распространяется на все банки. В случае подтверждения актуальности персональных данных — это гарантирует доступ ко всем услугам, полноценное обслуживание и избежание блокировки.

Как дистанционно актуализировать данные в Ощадбанке

Если гражданин имеет мобильное приложение и в нем поступило сообщение с требованием уточнить собственные данные, необходимо выполнить несколько шагов:

перейти в присланное уведомление банка о необходимости обновить данные;

найти и нажать на пункт "Еще";

перейти в собственный профиль;

проверить персональную информацию, поданную ранее;

подтвердить или дописать новую, если есть разногласия.

Также по информации банка, онлайн-вариант обновления может быть недоступен, если изменились паспортные данные. В таком случае нужно лично прибыть в банковское отделение.

