Ощадбанк предупредил об аннулировании средств на картах Нацкешбек: дата

Ощадбанк назвал дату, когда аннулируют средства на карте Нацкешбек
В государственном "Ощадбанке" сделали предупреждение для клиентов, которые имеют карты "Национальный кешбек" и накапливают компенсации за покупку отечественных товаров. Финучреждение назвало конечный срок использования таких средств, после чего их могут аннулировать.
Об этом сообщила пресс-служба банка, передают Новини.LIVE.
Какого числа аннулируют деньги на карте Нацкешбек
Как отмечают в пресс-службе, клиенты этого банковского учреждения должны использовать накопленные средства на карте "Национальный кэшбек" до определенной даты, иначе — деньги будут возвращены государству.
Согласно информации Ощадбанка, имеющаяся сумма на счете будет доступна к использованию только до конца июня текущего года.
"Накопленные средства на карте "Национальный кешбек" от Ощада доступны к использованию до 30 июня 2026 года. После этой даты неиспользованные средства вернутся в государственный бюджет", — говорится в сообщении.
В то же время, как утверждают в банке, соответствующая государственная программа продолжит работать и в дальнейшем: кешбек будут начислять автоматически, а баланс можно будет проверить в приложении "Дія".
Максимально за месяц граждане смогут получить за покупку украинских товаров до 3000 грн компенсации.
Накопленные ранее кешбек-средства разрешается использовать на:
- оплату коммунальных услуг;
- почтовые услуги;
- продукты украинских производителей;
- медикаменты;
- книги/печатную продукцию;
- донаты для армии.
Как начать получать кешбек на карты Ощадбанка
Для тех, кто хочет присоединиться к программе, механизм остался неизменным. Граждане могут оформить карту в Ощадбанке дистанционно через приложение "Мобильный Ощад". Для этого нужно придерживаться следующей инструкции:
- обновить приложение Ощадбанка и "Дію" до последней версии;
- в приложении "Мобильный Ощад" на главном экране нажать "+" (Мои возможности);
- выбрать опцию "Заказать карту";
- нажать на раздел "Нацкешбек";
- далее в "Дії" нужно выбрать пункт "Нацкешбек";
- указать карту Ощадбанка для начисления средств;
- в "Мобильном Ощаде" надо выбрать карту (зарплатную или пенсионную), которой будет осуществляться расчет за товары;
- разрешить передачу информации о транзакциях для зачисления средств с кешбека.
Ранее Новини.LIVE сообщали об актуальных тарифах и лимитах в Ощадбанке для пенсионеров, которые будут действовать в июне 2026 года. В частности, снятие наличных в сети банка будет бесплатным, а выдача средств через другие банкоматы — бесплатно до 10 000 грн, а если выше, то 1% от суммы и дополнительно 5 грн.
Еще Новини.LIVE писали, какие данные должны подать пенсионеры Ощадбанка в 2026 году. Речь идет о процедуре актуализации персональной информации. Такое требование периодически должны выполнять все граждане. В частности, банк запрашивает информацию о ежемесячных максимальных объемах финансовых операций/поступлений.