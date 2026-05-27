Ощадбанк предупредил об аннулировании средств на картах Нацкешбек: дата

Смартфон в руках, банковская карта, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" сделали предупреждение для клиентов, которые имеют карты "Национальный кешбек" и накапливают компенсации за покупку отечественных товаров. Финучреждение назвало конечный срок использования таких средств, после чего их могут аннулировать.

Об этом сообщила пресс-служба банка, передают Новини.LIVE.

Какого числа аннулируют деньги на карте Нацкешбек

Как отмечают в пресс-службе, клиенты этого банковского учреждения должны использовать накопленные средства на карте "Национальный кэшбек" до определенной даты, иначе — деньги будут возвращены государству.

Согласно информации Ощадбанка, имеющаяся сумма на счете будет доступна к использованию только до конца июня текущего года.

"Накопленные средства на карте "Национальный кешбек" от Ощада доступны к использованию до 30 июня 2026 года. После этой даты неиспользованные средства вернутся в государственный бюджет", — говорится в сообщении.

Читайте также:

В то же время, как утверждают в банке, соответствующая государственная программа продолжит работать и в дальнейшем: кешбек будут начислять автоматически, а баланс можно будет проверить в приложении "Дія".

Максимально за месяц граждане смогут получить за покупку украинских товаров до 3000 грн компенсации.

Накопленные ранее кешбек-средства разрешается использовать на:

оплату коммунальных услуг;

почтовые услуги;

продукты украинских производителей;

медикаменты;

книги/печатную продукцию;

донаты для армии.

Как начать получать кешбек на карты Ощадбанка

Для тех, кто хочет присоединиться к программе, механизм остался неизменным. Граждане могут оформить карту в Ощадбанке дистанционно через приложение "Мобильный Ощад". Для этого нужно придерживаться следующей инструкции:

обновить приложение Ощадбанка и "Дію" до последней версии;

в приложении "Мобильный Ощад" на главном экране нажать "+" (Мои возможности);

выбрать опцию "Заказать карту";

нажать на раздел "Нацкешбек";

далее в "Дії" нужно выбрать пункт "Нацкешбек";

указать карту Ощадбанка для начисления средств;

в "Мобильном Ощаде" надо выбрать карту (зарплатную или пенсионную), которой будет осуществляться расчет за товары;

разрешить передачу информации о транзакциях для зачисления средств с кешбека.

Ранее Новини.LIVE сообщали об актуальных тарифах и лимитах в Ощадбанке для пенсионеров, которые будут действовать в июне 2026 года. В частности, снятие наличных в сети банка будет бесплатным, а выдача средств через другие банкоматы — бесплатно до 10 000 грн, а если выше, то 1% от суммы и дополнительно 5 грн.

Еще Новини.LIVE писали, какие данные должны подать пенсионеры Ощадбанка в 2026 году. Речь идет о процедуре актуализации персональной информации. Такое требование периодически должны выполнять все граждане. В частности, банк запрашивает информацию о ежемесячных максимальных объемах финансовых операций/поступлений.