Ощадбанк предоставил возможность сэкономить на покупках до 2 тыс. грн в ноябре — условия

Оплата картой Ощада — кто может сэкономить до 2 тыс. грн
Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" могут платить меньше при расчете за некоторые товары до конца ноября 2025 года. Получить скидки до 10% можно при осуществлении оплаты только некоторыми картами.
Об этом говорится в информации на официальном сайте государственного банка.
Условия предоставления скидок клиентам Ощадбанка
Согласно сообщению госфинучреждения, клиенты могут воспользоваться возможностью сэкономить до 10% от суммы при совершении покупки товаров в сети "Цитрус". Таким предложением могут воспользоваться владельцы карты Visa от Ощадбанка.
"Планируете обновить технику или приобрести что-то особенное для себя или близких? В "Цитрус" вас ждет огромный выбор гаджетов, аксессуаров, бытовой техники и других крутых товаров. А еще при оплате картой Visa от Ощада вы получите скидку до 10%!", — говорится в сообщении.
По условиям, размер скидки может достигать 2 тыс. грн от стоимости товара. Она распространяется на товары из акционного перечня при осуществлении оплаты за онлайн-заказ на сайте "Цитрус" или в приложении на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.
Предложение будет актуально для владельцев карты Visa от Ощадбанка до 30 ноября 2025 года.
Как клиентам получить скидки на товары
Клиенты финучреждения могут получить скидку при соблюдении следующих условий:
- Необходимо оформить покупку онлайн на citrus.ua/в приложении;
- Выбрать акционный товар и добавить в корзину;
- Осуществить оплату покупки картой Visa от Ощада;
- Получить скидку до 10% при расчете.
Также в банке отметили, что предоставление скидки на гаджеты имеет еще одно условие. Она не может суммироваться с другими акциями, бонусами и купонами.
