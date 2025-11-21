Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Оплата картой Ощада — кто может сэкономить до 2 тыс. грн

Оплата картой Ощада — кто может сэкономить до 2 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 06:01
обновлено: 23:53
Ощадбанк предоставил возможность сэкономить на покупках до 2 тыс. грн в ноябре — условия
Карта банка и деньги. Фото: Новини.LIVE

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" могут платить меньше при расчете за некоторые товары до конца ноября 2025 года. Получить скидки до 10% можно при осуществлении оплаты только некоторыми картами.

Об этом говорится в информации на официальном сайте государственного банка.

Реклама
Читайте также:

Условия предоставления скидок клиентам Ощадбанка

Согласно сообщению госфинучреждения, клиенты могут воспользоваться возможностью сэкономить до 10% от суммы при совершении покупки товаров в сети "Цитрус". Таким предложением могут воспользоваться владельцы карты Visa от Ощадбанка.

"Планируете обновить технику или приобрести что-то особенное для себя или близких? В "Цитрус" вас ждет огромный выбор гаджетов, аксессуаров, бытовой техники и других крутых товаров. А еще при оплате картой Visa от Ощада вы получите скидку до 10%!", — говорится в сообщении.

По условиям, размер скидки может достигать 2 тыс. грн от стоимости товара. Она распространяется на товары из акционного перечня при осуществлении оплаты за онлайн-заказ на сайте "Цитрус" или в приложении на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Предложение будет актуально для владельцев карты Visa от Ощадбанка до 30 ноября 2025 года.

Ощадбанк
Объявление. Источник: Ощадбанк

Как клиентам получить скидки на товары

Клиенты финучреждения могут получить скидку при соблюдении следующих условий:

  1. Необходимо оформить покупку онлайн на citrus.ua/в приложении;
  2. Выбрать акционный товар и добавить в корзину;
  3. Осуществить оплату покупки картой Visa от Ощада;
  4. Получить скидку до 10% при расчете.

Также в банке отметили, что предоставление скидки на гаджеты имеет еще одно условие. Она не может суммироваться с другими акциями, бонусами и купонами.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке можно оформить 1 тыс. грн в рамках программы "Зимняя поддержка". В финучреждении назвали правила оформления такой выплаты.

Еще сообщалось, какие действуют лимиты на снятие наличных средств. Известно, сколько именно разрешено получить за один раз в Ощадбанке.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации