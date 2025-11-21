Ощадбанк предоставил возможность сэкономить на покупках до 2 тыс. грн в ноябре — условия

Карта банка и деньги. Фото: Новини.LIVE

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" могут платить меньше при расчете за некоторые товары до конца ноября 2025 года. Получить скидки до 10% можно при осуществлении оплаты только некоторыми картами.

Об этом говорится в информации на официальном сайте государственного банка.

Условия предоставления скидок клиентам Ощадбанка

Согласно сообщению госфинучреждения, клиенты могут воспользоваться возможностью сэкономить до 10% от суммы при совершении покупки товаров в сети "Цитрус". Таким предложением могут воспользоваться владельцы карты Visa от Ощадбанка.

"Планируете обновить технику или приобрести что-то особенное для себя или близких? В "Цитрус" вас ждет огромный выбор гаджетов, аксессуаров, бытовой техники и других крутых товаров. А еще при оплате картой Visa от Ощада вы получите скидку до 10%!", — говорится в сообщении.

По условиям, размер скидки может достигать 2 тыс. грн от стоимости товара. Она распространяется на товары из акционного перечня при осуществлении оплаты за онлайн-заказ на сайте "Цитрус" или в приложении на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Предложение будет актуально для владельцев карты Visa от Ощадбанка до 30 ноября 2025 года.

Объявление. Источник: Ощадбанк

Как клиентам получить скидки на товары

Клиенты финучреждения могут получить скидку при соблюдении следующих условий:

Необходимо оформить покупку онлайн на citrus.ua/в приложении; Выбрать акционный товар и добавить в корзину; Осуществить оплату покупки картой Visa от Ощада; Получить скидку до 10% при расчете.

Также в банке отметили, что предоставление скидки на гаджеты имеет еще одно условие. Она не может суммироваться с другими акциями, бонусами и купонами.

