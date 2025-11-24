Ощадбанк і термін дії карток — яку важливу заяву зробили у банку

Картка Ощадбанку на грошах. Фото: Новини.LIVE

Деякі платіжні картки Ощадбанку будуть дійсними до 30 червня 2026 року. Нові умови стосуються клієнтів, у яких строк дії карток завершився починаючи з лютого 2022 року.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Детальніше про термін дії карток Ощадбанку

При цьому, як йдеться у повідомленні Сергія Наумова, деяким клієнтам все ж доведеться замінити старі картки на нові. Якщо цього не зробити — з 1 січня 2026 року банк їх заблокує.

"Таким клієнтам слід звернутися до банку за новою карткою — інакше з 1 січня 2026 року ці картки будуть заблоковані", — написав Сергій Наумов.

Перевипустити картки потрібно людям, у яких:

строк дії картки минув з лютого 2022 року по жовтень 2025 року, і протягом вересня-жовтня 2025 року за нею була хоча б одна операція (успішна або ні) у касі, банкоматі або терміналі будь-якого українського банку;

строк дії картки минув з лютого 2022 року по жовтень 2025 року, але залишок на ній дорівнює нулю, і за останні шість місяців не було жодної операції.

Як перевипустити картку Ощадбанку

Громадянам треба йти у відділення держбанку, при чому зробити це заздалегідь — до 1 січня 2026 року, щоб уникнути обмежень та не залишитися без доступу до коштів.

Якщо ж картка вже перевипущена, її можна отримати у зручний час у найближчому відділенні.

Про ще важливо знати українцям

Нагадаємо, в Ощадбанку є спрощений механізм для закриття рахунків. Так, клієнти, які більше не хочуть обслуговуватися у держбанку, можуть не приїжджати у відділення, у якому отримували картку. Але на рахуку:

не має бути залишку грошей;

відсутня заборгованість.

Тоді закрити картку можна буде у буль-якому офісі. Водночас, якщо до карти підключено послугу овердрафт і є борг, рахунок не закриють, доки його повністю не погасять.

