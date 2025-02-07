Ощадбанк предупредил клиентов о проблеме после сбоя в госреестрах — что надо знать

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" предупредили клиентов о задержках с разблокировкой карт из-за наплыва исполнительных производств с соответствующими просьбами. Некоторым гражданам приходится ждать снятия ареста по несколько месяцев.

Об этом говорится в сообщении на странице банка в социальной сети Facebook.

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В одном из обращений к банку клиент рассказал, что уже четыре месяца не может получить заработную плату со своей карты. Исполнитель передал в банк требование о частичном снятии ареста, однако его до сих пор не выполнили.

Тогда как по законодательным нормам, граждане имеют право снимать с арестованного счета лимитированную сумму, не превышающую две минимальные зарплаты по состоянию на 1 января 2025 года, то есть 16 тыс. гривен. Так, после предоставления соответствующего документа исполнителем — финучреждение обязано снять арест сразу.

Ситуация возникла осенью 2024 года, а после нового года Ощадбанк игнорирует письмо исполнителя.

"В январе месяце я снова прошу исполнителя прислать письмо в Ощадбанк. 22 января исполнитель присылает письмо (производство на то, что я могу получить зарплату две минимальные зарплаты). 28 января Ощадбанк получает письмо номер письма 2105000298348. Это письмо уже вручено в Ощадбанке с уведомлением. Но прошла неделя и Ощадбанк не рассматривает этот вопрос. Так сколько нужно времени Ощадбанку, чтобы рассмотреть вопрос, чтобы я получил зарплату, 3 месяца, 1 год, 5 лет?", — спросил клиент.

Объяснение Ощадбанка, почему разблокировка проблематична

Представитель финучреждения рассказал, почему снимают аресты со счетов с задержками. Это произошло после сбоя в государственных реестрах. Сейчас все восстановили, однако за этот период накопилось большое количество производств. Обработка постановлений происходит банком по мере их поступления.

"Сейчас есть незначительные задержки с обработкой постановлений, но это обусловлено увеличенным количеством исполнительных производств, поступивших в банк после восстановления реестров", — пояснили в банке.

Также там пообещали уточнить сведения в конкретном случае, попросив у клиента данные для проверки информации о наличии постановления и статусе его обработки.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Ранее мы писали, что Ощадбанк может взимать комиссию за обслуживание карты, срок действия которой истек. Известно, в чем могла быть причина в начислении средств за такую карту.

Еще мы рассказывали, что Ощадбанк может предлагать открытие кредитных линий при получении зарплатных карт. Хотя сотрудники отделений уверяют, что действуют в соответствии с правилами, в НБУ называют подобные действия незаконными.