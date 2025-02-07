Ощадбанк попередив клієнтів про проблему після збою у держреєстрах — що треба знати

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" попередили клієнтів про затримки з розблокуванням карток через наплив виконавчих проваджень з відповідними проханнями. Деяким громадянам доводиться чекати на зняття арешту по кілька місяців.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

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В одному зі звернень до банку клієнт розповів, що вже чотири місяці не може отримати заробітну плату зі своєї картки. Виконавець передав до банку вимогу про часткове зняття арешту, однак вимогу досі не виконано.

Тоді як за законодавчими нормами, громадяни мають право знімати з арештованого рахунку лімітовану суму, що не перевищує дві мінімальні зарплати станом на 1 січня 2025 року, тобто 16 тис. гривень. Так, після надання відповідного документа виконавцем фінустанова зобов'язана зняти арешт одразу.

Ситуація виникла восени 2024 року, а після нового року Ощадбанк ігнорує лист виконавця.

"У січні місяці я знову прошу виконавця надіслати лист в Ощадбанк. 22 січня виконавець надсилає лист (провадження на те, що я можу отримати зарплату дві мінімальні зарплати). 28 січня ощадбанк отримує листа номер листа 2105000298348. Цей лист уже вручено в Ощадбанку з повідомленням. Але пройшла неділя часу і Ощадбанк не розглядає це питання. То скільки потрібно часу Ощадбанку, щоб розглянути питання, щоб я отримав зарплату, 3 місяці, 1 рік, 5 років?", — запитав клієнт.

Пояснення Ощадбанку, чому розблокування проблематичне

Представник фінустанови розповів, чому знімають арешти з рахунків із затримками. Це сталося після збою в державних реєстрах. Зараз все відновили, однак за цей період накопичилася велика кількість проваджень. Опрацювання постанов відбувається банком в міру їх надходження.

"Зараз є незначні затримки з опрацюванням постанов, але це обумовлено збільшеною кількістю виконавчих проваджень, що надійшли до банку після відновлення реєстрів", — пояснили у банку.

Також у банку пообіцяли уточнити відомості у конкретному випадку, попросивши у клієнта дані для перевірки інформації про наявність постанови та статус її опрацювання.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Раніше ми писали, що Ощадбанк може стягувати комісію за обслуговування картки, термін дії якої сплив. Відомо, у чому могла бути причина у нарахуванні коштів за таку картку.

Ще ми розповідали, що Ощадбанк може пропонувати відкриття кредитних ліній під час отримання зарплатних карток. Хоч співробітники відділень запевняють, що діють відповідно до правил, у НБУ називають подібні дії незаконними.