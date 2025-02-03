Кредити в Ощадбанку — чому клієнтам складно оплатити

Дівчина зі смартфоном у руці. Фото: Unsplash

Деякі українці не можуть сплатити кредит у державному "Ощадбанку", оскільки мобільний додаток інколи не відображає інформацію щодо кредиту. Звернення на гарячу лінію теж не допомагають розв'язати проблему.

Повідомлення про це з'явилося на сайті "Мінфін" у розділі відгуків.

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Як розповіла українка, спочатку вона намагалася здійснити оплату через мобільний застосунок, однак не знайшла у ньому інформацію про свій кредит. Тоді жінка вирішила зв'язатися з консультантом банку та дізнатися у нього реквізити для оплати. Однак з цим виникли проблеми

"Мені почали говорити, що я маю назвати кредит, щоб вони надали інформацію, бо просто "грошовий кредит" їм не підходить. А я що, працівник банку, яка має знати ваші назви — море, кеш море?", — зазначає вона у своєму дописі.

За словами жінки, працівниця не знала, який кредит має клієнтка: готівкою чи оформлений на картку.

"Хіба працівник банку не знає, як переглянути та надати цю інформацію, і запитує у клієнта? Це була не розмова, а просто дурдом", — написала вона.

Клієнтці так і не вдалося отримати від банку реквізити для оплати кредиту, тож вона прострочила платіж "через неадекватне обслуговування працівників банку".

"Наприкінці найдурнішої та беззмістовної розмови задала працівнику запитання: "ви надасте мені реквізити для оплати кредиту?" Мені відповіли, що ні", — розповіла українка.

В "Ощадбанку" станом на понеділок, 3 січня, так і не відреагували на скаргу клієнтки.

Нагадаємо, що деяким українцям доведеться сплачувати завеликі комісії під час оплати комунальних послуг в "Ощадбанку". Однак є можливість не переплачувати.

Також ми розповідали, що "Ощадбанк" затягує з розблокуванням рахунків, які "заморожувалися" на підставі рішення виконавчої служби. При цьому банк списує відсотки за обслуговування рахунка.