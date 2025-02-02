Ощадбанк самовольно ограничивает платежи — как объясняют

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "Ощадбанк" может вводить ограничения в приложении "Ощад24/7" из-за повышенной подозрительной активности в платежах. Такие предупреждения приходят клиентам, однако те объясняют, что осуществляют минимум финансовых операций.

Об этом говорится в сообщении клиента на сайте "Минфин", где можно пообщаться с представителями финучреждения.

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Подробнее об ограничении онлайн-платежей в Ощадбанке

Как рассказал один из клиентов банка, однажды пришло в мессенджер Viber несколько сообщений о том, что банк заметил необычную активность по карте. С целью защиты временно ограничил онлайн-платежи.

Также посоветовали обратиться в банковское отделение. Клиент отметил, что на самом деле проводил привычное количество операций. Соответствующую проблему хотел решить с оператором финучреждения, однако там заявили, что не могут дать детальное объяснение причины ограничения. Также не смогли уточнить правила, по которым считают то или иное количество операций превышением, На вопрос назвать суточный, недельный, месячный или годовой лимиты на число операций — представитель банка оборвал разговор.

"Ни с того ни с сего на Вайбер получил четыре сообщения: Мы заметили необычную активность по вашей карте 4-283* и, чтобы защитить вас, временно ограничили онлайн-платежи. Пожалуйста, обратитесь в отделение: oschadbank.ua/map по каждой из карт. Я знаю, что на протяжении всего времени использовал Ощад для пополнения БК, переводы на несколько постоянных карт и иногда оплата в магазине. Обратившись на горячую линию услышал какие-то новые банковские термины, причина блокировки "очень много операций" меня смутила, если честно, на мою просьбу разъяснить детальнее о такой причине и назвать суточный/недельный/месячный/годовой лимиты на количество операций — оператор непрофессионально уклонился и сбросил трубку", — написал мужчина.

Скриншот. Источник: Минфин

Что нужно знать об интернет-оплате

Клиентам может приходить сообщение о превышении лимита интернет-оплаты, то есть операция по карте в интернете была отклонена из-за недостаточного интернет-лимита по сумме. Интернет-лимит является ограничением на сумму онлайн-покупок, это одна из мер в противодействии мошенничеству с банковскими картами. Если каким-то образом мошенники узнали данные карты, то не смогут украсть средства в случае установления лимита.

Клиент сам может увеличить лимит в Ощад 24/7 в приложении:

открыть приложение;

выбрать карту, для которой надо уменьшить или увеличить лимит оплаты в интернете/для других операций;

открыть дополнительные настройки;

выбрать "Лимиты на день";

нажать на тип, который нужно изменить.

Ранее мы рассказывали, что "Ощадбанк" может блокировать счет людям, которые находятся на временно оккупированной территории. Запрет на доступ к приложению "Ощад24/7" может ждать даже после успешного прохождения идентификации по видеосвязи.

Также мы писали, что некоторые военнослужащие жалуются на блокировку доступа к мобильному приложению Ощадбанка. Возобновление возможно только через мобильную связь, которая на фронте запрещена.