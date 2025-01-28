Ощад24/7 — через які причини можуть блокувати доступ до застосунку

Людина тримає банківську картку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт держфінустанови "Ощадбанк", який перебуває на тимчасово окупованій території (ТОТ), повідомив про блокування доступу до застосунку "Ощад24/7" за нібито шахрайство. Він успішно пройшов ідентифікацію по відеозв'язку, однак доступ не відновили.

Про це йдеться у скарзі на сайті "Мінфін".

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Проблеми з доступом до "Ощад24/7"

Як розповів чоловік, він перебуває в м. Шахтарськ Донецької області, понад пів року тому йому заблокували вхід до особистого кабінету "Ощад 24/7". Він зателефонував до оператора, де йому пояснили, що це сталося через підозру у шахрайських діях. Для зняття підозри йому порадили пройти відеоконференцію. Після її успішного проходження мало протягом доби надійти смс із кодом для входу в особистий кабінет, однак цього досі не сталося.

"19.07.2024 р. я успішно пройшов відеоконференцію, що підтвердив оператор і сказав, що протягом доби мені прийде смс із кодом для входу в особистий кабінет, але смс не надійшло. Я досі не можу домогтися відповіді, які шахрайські дії я зробив", — повідомив чоловік.

Причини, чому банк може блокувати доступ до застосунку

Як зауважив клієнт, державний банк протиправно звинуватив його шахрайстві і не мав права блокувати доступ до застосунку.

Він навів норми із законодавства, зазначивши, що банк може закрити вхід до особистого кабінету, якщо клієнт вчинив порушення в рамках вимог закону "Про запобігання легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення", а також в рамках норм закону №361-|Х "Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 19.05.2020 р. Блокування можливе за наявності заборгованості:

за комунальні послуги;

несплачені штрафи;

несплату аліментів;

несплачені податки на основі рішення суду.

"Тільки на цих умовах банк може блокувати вхід до особистого кабінету Ощад 24/7 . По відеозв'язку розблокування можливе для клієнтів ВПО або тих, хто перебуває на окупованій території. У мене таких порушень не було і немає", — наголосив клієнт.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Раніше ми писали, що одного з клієнтів держустанови "Ощадбанк" змусили сплатити додаткові гроші за відмову в отриманні споживчого кредиту. Відомо, на чию сторону став суд у відповідній справі.

Також ми розповідали, що "Ощадбанк" може стягувати комісію з клієнтів, які оплачують житлово-комунальні рахунки у терміналах самообслуговування. Розмір комісії залежить від способу оплати.