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Українці скаржаться на неактивні картки Ощадбанку — деталі

19 грудня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк пояснив, як діяти власникам неактивних карт
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Деякі клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" за кордоном скаржаться на неактивні платіжні картки, термін дії яких добігає наприкінці 2024 року. У фінустанові розповіли, як перевірити стан картки.  

Про це йдеться у повідомленні на сторінці фінустанови у соцмережі Facebook.

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Одна з клієнток звернулась до представників банку за допомогою, адже картка виявилась неактивною після перерахунку коштів.

"Підкажіть, будь ласка, у мене закінчився термін дії карти. Однак, банк подовжив дії карток на час війни. Вчора я перевела гроші з одного рахунку на інший. І картка виявилася неактивною. Почала писати в чат-бот, мені повідомили, що не знають, у чому причина, й після цього додаток Ощад24 просить у мене логін, пароль... Я не пам'ятаю ні логін, ні пароль. Також не пам'ятаю пін-код, коли розмовляла з ботом Софією, вона не бачить моєї картки в системі. Як це можна вирішити та перевести кошті на іншу карту?", — запитала жінка.

Як оновити пін-код для картки

Співробітник головного офісу Ощадбанку розповів, що якщо клієнт забув пін-код, то його можна змінити кількома способами:

  • через чат-бот банку;
  • через контакт-центр.

Після цього можна буде відновити вхід в застосунок Ощад.

"Для предметної перевірки картки, чому вона не активна, рекомендуємо зателефонувати з фінансового номеру телефону до контакт-центру за номером 0-800-210-800", — повідомили у фінустанові.
 
Ті громадяни, які перебувають за кордоном, можуть зателефонувати:

  • до контакт-центру за номером (044) 247−84−18;
  • на сайті банку через вебдзвінок за посиланням;
  • через вайбер.

 "Знаходячись за кордоном, тільки оператор контакт-центру зможе перевірити інформацію по картці, та надати детальні роз'яснення по ній", — додали у банку.

 

Ощадбанк
Джерело: Ощадбанк у соцмережах

Термін дії старих карток

Раніше в Ощадбанку відреагували на звернення клієнтів з приводу дійсності старих платіжних карток, термін яких закінчився ще в лютому 2022 року. Чергове продовження знову добігає кінця. Однак, чи потрібно громадянам йти у відділення банку для перевипуску карток, пообіцяли розповісти до кінця 2024 року.

Варто зауважити, що після чергового такого пролонгування у низки громадян виникли проблеми з оплатою картками в мережі Інтернет. У банку пояснили, що, справді, деякі сайти можуть не розпізнавати картки як дійсні, тому варто здійснювати розрахунок через застосунок "Ощад".

Раніше ми писали про ситуацію в Ощадбанку з нарахування боргу клієнтці, що виникло через технічний збій. У банку розповіли, що заборгованість погаситься з часом автоматично.

Також ми повідомляли, що Ощадбанк надалі блокує рахунки своїм клієнтам. Причиною є обов’язок щодо нагадування пройти верифікацію у банку.

Ощадбанк банки біженці банківські карти банківські рахунки

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