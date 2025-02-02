Ощадбанк самовільно обмежує платежі — як пояснюють

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "Ощадбанк" може вводити обмеження у застосунку "Ощад24/7" через підвищену підозрілу активність у платежах. Такі попередження надходять клієнтам, однак ті пояснюють, що здійснюють мінімум фінансових операцій.

Про це йдеться у повідомленні клієнта на сайті "Мінфін", де можна поспілкуватись з представниками фінустанови.

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Детальніше про обмеження онлайн-платежів в Ощадбанку

Як розповів один із клієнтів банку, одного разу надійшло у месенджер Viber кілька повідомлень, що банк помітив незвичну активність за карткою. З метою захисту — тимчасово обмежив онлайн-платежі.

Також порадили звернутися до банківського відділення. Клієнт зазначив, що насправді проводив звичну кількість операцій. Відповідну проблему хотів вирішити з оператором фінустанови, однак там заявили, що не можуть дати детальне пояснення причини обмеження. Також не змогли уточнити правила, за якими вважають ту чи іншу кількість операцій перевищенням. На запитання назвати добовий, тижневий, місячний чи річний ліміти на число операцій — представник банку обірвав розмову.

"Ні з того ні з сього на Вайбер отримав чотири повідомлення: Ми помітили незвичайну активність за вашою карткою 4-283* і, щоб захистити вас, тимчасово обмежили онлайн-платежі. Будь ласка, зверніться до відділення: oschadbank.ua/map по кожній із карт. Я знаю, що протягом усього часу використовував Ощад для поповнення БК, перекази на кілька постійних карт і іноді оплата в магазині. Звернувшись на гарячу лінію, почув якісь нові банківські терміни, причина блокування "дуже багато операцій" мене збентежила, якщо чесно, на моє прохання роз'яснити детальніше про таку причину і назвати добовий/тижневий/місячний/річний ліміти на кількість операцій — оператор непрофесійно ухилився і скинув трубку", — написав чоловік.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що треба знати про інтернет-оплату

Клієнтам може надходити повідомлення про перевищення ліміту інтернет-оплати, тобто операцію за карткою в інтернеті було відхилено через недостатній інтернет-ліміт щодо суми. Інтернет-ліміт є обмеженням на суму онлайн-купівель, це один із заходів у протидії шахрайству з банківськими картками. Якщо якимось чином шахраї дізнались дані картки, то не зможуть вкрасти кошти у разі встановлення ліміту.

Клієнт сам може збільшити ліміт в Ощад 24/7 у застосунку:

відкрити застосунок;

вибрати карту, для якої треба зменшити чи збільшити ліміт оплати в інтернеті/для інших операцій;

відкрити додаткові налаштування;

вибрати "Ліміти на день";

натиснути на тип, який потрібно змінити.

Раніше ми розповідали, що "Ощадбанк" може блокувати рахунок людям, які перебувають на тимчасово окупованій території. Заборона на доступ до застосунку "Ощад24/7" може чекати навіть після успішного проходження ідентифікації по відеозв'язку.

Також ми писали, що деякі військовослужбовці скаржаться на блокування доступу до мобільного застосунку Ощадбанку. Поновлення можливе тільки через мобільний зв'язок, який на фронті заборонений.