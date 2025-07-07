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Главная Финансы Ощадбанк берет комиссию после "закрытия" счета — какова причина

Ощадбанк берет комиссию после "закрытия" счета — какова причина

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 06:01
Ощадбанк и закрытие счета в 2025 году — что должны знать клиенты
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственный Ощадбанк может начислить комиссию за пользование банковской картой, по которой клиент договаривался о закрытии. Такая ситуация недавно произошла с одним из украинцев.

Об этом он рассказал 1 июля на портале Минфин в разделе "Отзывы".

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Подробнее о комиссии после закрытия карты

Как говорится в сообщении мужчины, два месяца назад он решил отказаться от своего пенсионного счета и обратился с этим вопросом в одно из отделений банка. Сотрудник принял его заявление и заверил, что его запрос успешно выполнили.

"Два месяца назад обратился в банк о закрытии пенсионного счета. Работник банка любезно предложил написать заявление. После написания заявления заверили, что счет закрыт, задолженности нет", — написал украинец.

Несмотря на это, недавно банк сообщил мужчине, что ему начислили комиссию за обслуживание карты. Мужчина удивился такой информации, ведь свою карточку, как и заявление о закрытии счета, он оставил в Ощадбанке.

Пенсионер решил обратиться на горячую линию и во время звонка выяснилось, что карточку от которой он отказался, не закрыли. То есть, фактически карта остается активной.

"Попробовал позвонить в банк по этому поводу. Сообщили, что счет даже не подготовлен к закрытию. Вот это бизнес", — пожаловался мужчина.

Закрытие карт в Ощадбанке - что важно знать клиентам

В Ощадбанке по состоянию на 7 июля не отреагировали на жалобу мужчины. Однако ранее в банке уже объясняли, по какому принципу осуществляется закрытие счетов.

Так, для того, чтобы отказаться от карты, клиент должен лично прийти в отделение банка и подать заявление. Также нужно предоставить:

  • документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина);
  • банковскую карту.

Если к карте подключен сервис овердрафт и есть долг, счет закроют только тогда, когда клиент закроет вопрос с долгом.

Если клиент написал заявление и оплатил задолженность, то карточку нужно отдать работнику в отделении. Тот должен ее уничтожить.

Напомним, пенсионеры получают предупреждение об актуализации данных в Ощадбанке. Финучреждение объяснило, как все сделать правильно.

Также мы рассказывали, что в кассах отделений Ощадбанка услуги предоставляют только тем клиентам, которые делятся своим мобильным номером. Такие правила предусмотрены договором о платежных услугах.

пенсии Ощадбанк деньги банковские карты комисия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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