Ощадбанк и закрытие счета в 2025 году — что должны знать клиенты

Ощадбанк берет комиссию после "закрытия" счета — какова причина
Государственный Ощадбанк может начислить комиссию за пользование банковской картой, по которой клиент договаривался о закрытии. Такая ситуация недавно произошла с одним из украинцев.
Об этом он рассказал 1 июля на портале Минфин в разделе "Отзывы".
Подробнее о комиссии после закрытия карты
Как говорится в сообщении мужчины, два месяца назад он решил отказаться от своего пенсионного счета и обратился с этим вопросом в одно из отделений банка. Сотрудник принял его заявление и заверил, что его запрос успешно выполнили.
"Два месяца назад обратился в банк о закрытии пенсионного счета. Работник банка любезно предложил написать заявление. После написания заявления заверили, что счет закрыт, задолженности нет", — написал украинец.
Несмотря на это, недавно банк сообщил мужчине, что ему начислили комиссию за обслуживание карты. Мужчина удивился такой информации, ведь свою карточку, как и заявление о закрытии счета, он оставил в Ощадбанке.
Пенсионер решил обратиться на горячую линию и во время звонка выяснилось, что карточку от которой он отказался, не закрыли. То есть, фактически карта остается активной.
"Попробовал позвонить в банк по этому поводу. Сообщили, что счет даже не подготовлен к закрытию. Вот это бизнес", — пожаловался мужчина.
Закрытие карт в Ощадбанке - что важно знать клиентам
В Ощадбанке по состоянию на 7 июля не отреагировали на жалобу мужчины. Однако ранее в банке уже объясняли, по какому принципу осуществляется закрытие счетов.
Так, для того, чтобы отказаться от карты, клиент должен лично прийти в отделение банка и подать заявление. Также нужно предоставить:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина);
- банковскую карту.
Если к карте подключен сервис овердрафт и есть долг, счет закроют только тогда, когда клиент закроет вопрос с долгом.
Если клиент написал заявление и оплатил задолженность, то карточку нужно отдать работнику в отделении. Тот должен ее уничтожить.
Напомним, пенсионеры получают предупреждение об актуализации данных в Ощадбанке. Финучреждение объяснило, как все сделать правильно.
Также мы рассказывали, что в кассах отделений Ощадбанка услуги предоставляют только тем клиентам, которые делятся своим мобильным номером. Такие правила предусмотрены договором о платежных услугах.
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