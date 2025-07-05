В Ощадбанку назвали способи поповнення карт без комісій — пояснення

Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть безкоштовно поповнювати карткові рахунки. У фінустанові оприлюднили одразу кілька таких варіантів зарахування коштів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посилання на інформацію банку.

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Варіанти поповнення карт Ощадбанку без комісій

Для зручності клієнтів Ощадбанк пропонує можливість поповнення карт шляхом різних варіантів:

- через термінали фінустанови;

- через особистий кабінет Ощад24/7;

- через касу банку.

Поповнення рахунку в терміналі банку

Клієнти фінустанови можуть скористатися терміналом банку для поповнення рахунку. Відповідне зарахування грошей є оперативним та не передбачає комісії. Для цього необхідно:

- обрати зручний термінал;

- вставити карту;

- ввести ПІН-код;

- обрати пункт "Поповнити картку";

- ввести її номер та необхідну суму;

- внести кошти в купюроприймач;

- підтвердити відповідну процедуру.

Поповнення рахунку в особистому кабінеті Ощад 24/7

Також можна внести кошти на рахунок Ощадбанку через онлайн-банкінг "Ощад 24/7" або мобільну версію. Зокрема, послуга для пенсійних карток є безплатною. Проте банк нарахує 0,1%+2 грн комісії за переказ на інші картки для виплат, а також 1%+5 грн — на рахунки інших фінустанов.

Для цього необхідно:

- увійти в особистий кабінет;

- обрати пункт "Перекази між своїми рахунками";

- дотримуватися подальших інструкцій системи.

Поповнення рахунку готівкою у відділенні банку

Окрім того, поповнити рахунок готівкою можна старим способом у відділенні банку. За таку послугу не передбачена комісія. Для цього потрібно:

- завітати до відділення Ощадбанку;

- дати касиру картку для внесення грошей на рахунок.

Поповнення карти через EasyPay, Ibox

Громадяни, які планують поповнити карту, можуть скористатися терміналом чи застосунком Ibox, EasyPay. Обрати термінал можна завдяки інтерактивній мапі мобільного застосунку, де необхідно:

- вибрати сервіс з позначкою "0%";

- ввести номер банківської карти;

- внести готівкові кошти.

Денний ліміт поповнення, який дозволяється робити через NFC-зчитувач для ідентифікації номера карти, не повинен перевищувати 30 тис. грн.

У разі використання сервісу EasyPay.ua необхідно зробити такі кроки:

- ввести номер карт (відправника/отримувача);

- код CVC2/CVV2;

- вказати термін дії карти;

- номер телефону, щоб підтвердити транзакцію.

Проте комісія за таке поповнення становитиме 1%, а ліміт на суму одного платежу — 5 тис. грн.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку" через SMS-інформування чи обслуговування неактивного рахунку можуть накопичуватися борги за рахунками. У фінустанові пояснили, як уникнути відповідної проблеми.

Також ми писали, що власники пенсійних карт Ощадбанку мають особисто звернутися до відділення для заміни на нові. Йдеться про ті, яким не продовжили термін дії з липня 2025 року.