Ощадбанк і закриття рахунку у 2025 році — що мають знати клієнти

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державний Ощадбанк може нарахувати комісію за користування банківською карткою, щодо якої клієнт домовлявся про закриття. Така ситуація нещодавно сталася з одним із українців.

Про це він розповів 1 липня на порталі Мінфін у розділі "Відгуки".

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Детальніше про комісію після закриття картки

Як йдеться у повідомленні чоловіка, два місяці тому він вирішив відмовитися від свого пенсійного рахунку і звернувся з цим питанням в одне із відділень банку. Співробітник прийняв його заяву та запевнив, що його запит успішно виконали.

"Два місяці тому звернувся до банку про закриття пенсійного рахунку. Працівник банку люб’язно запропонував написати заяву. Після написання заяви запевнили, що рахунок закрито, заборгованості немає", — написав українець.

Попри це, нещодавно банк повідомив чоловіка, що йому нарахували комісію за обслуговування картки. Чоловік здивувався такій інформації, адже свою картку, як і заяву про закриття рахунку, він залишив в Ощадбанку.

Пенсіонер вирішив звернутися на гарячу лінію і під час дзвінка з'ясувалося, що картку від якої він відмовився, не закрили. Тобто, фактично картка залишається активною.

"Спробував зателефонувати в банк щодо цього. Повідомили, що рахунок навіть не підготовлений до закриття. Оце бізнес", — поскаржився чоловік.

Закриття карток в Ощадбанку — що важливо знати клієнтам

В Ощадбанку станом на 7 липня не відреагували на скаргу чоловіка. Однак раніше в банку вже пояснювали, за яким принципом здійснюється закриття рахунків.

Так, для того, щоб відмовитися від картки, клієнт має особисто прийти у відділення банку і подати заяву. Також потрібно надати:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина);

банківську картку.

Якщо до картки підключений сервіс овердрафт і є борг, рахунок закриють лише тоді, коли клієнт закриє питання з боргом.

Якщо клієнт написав заяву та сплатив заборгованість, то картку потрібно віддати працівнику у відділенні. Той повинен її знищити.

Нагадаємо, пенсіонери отримують попередження щодо актуалізації даних в Ощадбанку. Фінустанова пояснила, як усе зробити правильно.

Також ми розповідали, що в касах відділень Ощадбанку послуги надають тільки тим клієнтам, які діляться своїм мобільним номером. Такі правила передбачені договором про платіжні послуги.