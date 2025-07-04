В Ощадбанку пояснили, які персональні дані мають право збирати

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У касах відділень держфінустанови "Ощадбанк" працівники мають право відмовляти клієнтам в обслуговуванні у разі ненадання номера мобільного телефону. Там пояснили, що відповідні правила щодо надання персональних даних прописані у договорі про платіжні послуги.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Відмова в обслуговуванні клієнтів у касах Ощадбанку

З питанням до банку, чому громадянам відмовляють в обслуговуванні в касах банку, якщо не надано номер мобільного телефону, звернулась одна з клієнток.

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"Чому при спробі заплатити готівкою, добровільні внески за жкп в Ощадбанку працівники банку вимагають надати їм власний номер телефону? Збір даних людей? Пошліться на закон, за яким касир має право вимагати номер телефону і відмовити в оплаті при відмові надати номер. Не даю згоду на збір власних даних, картками не користуюсь", — йдеться у повідомленні.

Правила щодо обслуговування клієнтів у касах банку

Співробітник головного офісу Ощадбанку зазначив, що касир не може приймати платежі до виконання без надання платником номера мобільного телефону.

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"Це обумовлено технічними налаштуваннями системи для забезпечення необхідного функціоналу програмного забезпечення", — пояснив працівник банку.

Таку вимогу виконують, згідно з розміщеною на сайті банку публічною частиною "Договору про надання платіжних послуг суб’єктам господарювання, фізособам, які здійснюють незалежну професійну діяльність".

Відповідно до нього, споживач послуг своїм підписом на індивідуальній частині договору підтвердив свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення персональної інформації банком, а також на передачу їх третім особам в інтересах споживача послуг (п. 8.6).

Нагадаємо, в Ощадбанку можуть нараховувати комісії за послугу смс-повідомлень. У фінустанові розповіли, як уникнути нарахування відповідних сум.

Раніше ми писали, як клієнтам Ощадбанку уникнути переплати під час розрахунку за комунальні послуги. Зокрема, в касах за таку послугу стягують 25 грн за одну квитанцію.