ПриватБанк и Ощадбанк прекратили сотрудничество — можно ли забрать деньги со счета

Ощадбанк и ПриватБанк закрывают счета — как вернуть деньги
Украинцы уже привыкли, что банки, как правило, предоставляют своим клиентам качественные услуги, среди которых мгновенные денежные переводы. Поэтому когда банк, с которым вы сотрудничаете много лет внезапно отказывается продолжать сотрудничество — это может шокировать. Такие случаи происходят из-за финансового мониторинга, поэтому многих украинцев беспокоит, не останутся ли они без денег, когда у них возникнут подобные ситуации.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли вернуть деньги со счета в ПриватБанке и Ощадбанке после того, как финучреждения сообщили о намерении прекратить сотрудничество.
Как получить свои деньги в Ощадбанке
Служба поддержки ранее уже объясняла, что в случае закрытия счета клиент должен явиться в отделение учреждения и принести паспорт с другими документами, которые могут удостоверить его личность. Наличие банковской карты тоже необходимо.
Если клиент имел деньги на счету, тогда:
- он получит наличные в кассе банка, если счет закрывается в том же отделении, в котором был открыт
- если счет закрывают в другом городе, то остаток переведут на карту другого банка.
Какие условия предлагает ПриватБанк
Государственный банк позволяет своим клиентам перевести деньги в другое финансовое учреждение, когда прекращает с ними сотрудничество. Процедура происходит в отделениях, а клиент должен предоставить документы, среди которых:
- реквизиты счета в другом банке;
- документы, удостоверяющие право использования средств на счетах;
- документы, удостоверяющие личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Еще клиенту нужно подать заявление, чтобы банк перечислил на другой счет остаток средств.
Напомним, что ПриватБанк изменил финансовые операции для своих клиентов. Ожидается, что SWIFT-переводы будут более быстрыми. Узнавайте также, кто потеряет доступ к счетам в Ощадбанке с 1 января 2026 года.
