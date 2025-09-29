Видео
Україна
Видео

Писториус сказал, когда Германия будет сбивать дроны РФ
Ощадбанк и ПриватБанк закрывают счета — как вернуть деньги

Ощадбанк и ПриватБанк закрывают счета — как вернуть деньги

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 06:01
ПриватБанк и Ощадбанк прекратили сотрудничество — можно ли забрать деньги со счета
Человек держит в руках карточку Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Украинцы уже привыкли, что банки, как правило, предоставляют своим клиентам качественные услуги, среди которых мгновенные денежные переводы. Поэтому когда банк, с которым вы сотрудничаете много лет внезапно отказывается продолжать сотрудничество — это может шокировать. Такие случаи происходят из-за финансового мониторинга, поэтому многих украинцев беспокоит, не останутся ли они без денег, когда у них возникнут подобные ситуации.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли вернуть деньги со счета в ПриватБанке и Ощадбанке после того, как финучреждения сообщили о намерении прекратить сотрудничество.

Читайте также:

Как получить свои деньги в Ощадбанке

Служба поддержки ранее уже объясняла, что в случае закрытия счета клиент должен явиться в отделение учреждения и принести паспорт с другими документами, которые могут удостоверить его личность. Наличие банковской карты тоже необходимо.

Если клиент имел деньги на счету, тогда:

  • он получит наличные в кассе банка, если счет закрывается в том же отделении, в котором был открыт
  • если счет закрывают в другом городе, то остаток переведут на карту другого банка.

Какие условия предлагает ПриватБанк

Государственный банк позволяет своим клиентам перевести деньги в другое финансовое учреждение, когда прекращает с ними сотрудничество. Процедура происходит в отделениях, а клиент должен предоставить документы, среди которых:

  • реквизиты счета в другом банке;
  • документы, удостоверяющие право использования средств на счетах;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Еще клиенту нужно подать заявление, чтобы банк перечислил на другой счет остаток средств.

Напомним, что ПриватБанк изменил финансовые операции для своих клиентов. Ожидается, что SWIFT-переводы будут более быстрыми. Узнавайте также, кто потеряет доступ к счетам в Ощадбанке с 1 января 2026 года.

ПриватБанк Ощадбанк деньги банковские карты счета
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
