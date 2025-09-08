Ощадбанк прекратил сотрудничество — что будет с деньгами
В Украине банки могут самостоятельно прекратить действие договора с клиентом и закрыть его счет. Например, Ощадбанк прибегнет к таким действиям, если клиент нарушит свои обязательства перед финансовым учреждением.
Сайт Новини.LIVE объясняет, удастся ли клиентам Ощадбанка вернуть деньги со счета, если банк прекратил сотрудничество.
Как в Ощадбанке получить средства после закрытия счета
В Службе поддержки нам объяснили, что клиенту нужно обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. С собой также нужно взять банковскую карту. Если на счету были деньги, то:
- их можно снять в кассе отделения банка, если счет был закрыт в том же городе, где и открывали его;
- если счет закрывали в другом регионе, то нужно будет перевести средства на другую карту и закрыть счет.
Как в Ощадбанке работает финансовый мониторинг
В Службе поддержки Ощадбанка отметили, что придерживаются требований Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Так, банк применяет финансовый мониторинг во время которого клиенты, к которым банк имеет определенные вопросы, получают сообщение с просьбой посетить отделение.
"Если есть частые переводы, например — финансовый мониторинг срабатывает. Тогда счет клиента попадает под ограничения, человек приходит в банк, предоставляет документы о том, что занимается определенной деятельностью, которая позволяет частые получения или отправки средств. После этого банк отменяет ограничения", — рассказал один из представителей банка.
Если клиент не сможет обосновать, откуда у него деньги, тогда ограничения будут действовать до момента, пока банк и клиент не урегулируют проблему. Речь идет об ограничении:
- операций в интернете;
- переводов между карточками.
При этом у человека будет возможность снимать деньги в банкомате или рассчитываться своей картой.
Напомним, клиенты Ощадбанка могут воспользоваться новой услугой дистанционно. Воспользоваться ею можно в приложении Дия. Узнавайте также, как реструктуризировать кредитную задолженность в Ощадбанке.
Читайте Новини.LIVE!