Ощадбанк прекратил сотрудничество — что будет с деньгами

Ощадбанк прекратил сотрудничество — что будет с деньгами

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 06:01
Ощадбанк прекратил сотрудничество — что будет с деньгами
Люди проходят мимо отделения Ощадбанка. Фото: УНИАН

В Украине банки могут самостоятельно прекратить действие договора с клиентом и закрыть его счет. Например, Ощадбанк прибегнет к таким действиям, если клиент нарушит свои обязательства перед финансовым учреждением.

Сайт Новини.LIVE объясняет, удастся ли клиентам Ощадбанка вернуть деньги со счета, если банк прекратил сотрудничество.

Читайте также:

Как в Ощадбанке получить средства после закрытия счета

В Службе поддержки нам объяснили, что клиенту нужно обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. С собой также нужно взять банковскую карту. Если на счету были деньги, то:

  • их можно снять в кассе отделения банка, если счет был закрыт в том же городе, где и открывали его;
  • если счет закрывали в другом регионе, то нужно будет перевести средства на другую карту и закрыть счет.

Как в Ощадбанке работает финансовый мониторинг

В Службе поддержки Ощадбанка отметили, что придерживаются требований Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Так, банк применяет финансовый мониторинг во время которого клиенты, к которым банк имеет определенные вопросы, получают сообщение с просьбой посетить отделение.

"Если есть частые переводы, например — финансовый мониторинг срабатывает. Тогда счет клиента попадает под ограничения, человек приходит в банк, предоставляет документы о том, что занимается определенной деятельностью, которая позволяет частые получения или отправки средств. После этого банк отменяет ограничения", — рассказал один из представителей банка.

Если клиент не сможет обосновать, откуда у него деньги, тогда ограничения будут действовать до момента, пока банк и клиент не урегулируют проблему. Речь идет об ограничении:

  • операций в интернете;
  • переводов между карточками.

При этом у человека будет возможность снимать деньги в банкомате или рассчитываться своей картой.

Напомним, клиенты Ощадбанка могут воспользоваться новой услугой дистанционно. Воспользоваться ею можно в приложении Дия. Узнавайте также, как реструктуризировать кредитную задолженность в Ощадбанке.

Ощадбанк деньги договор сотрудничество финансовый мониторинг
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
