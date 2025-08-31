Видео
ПриватБанк прекратил сотрудничество — что будет с деньгами

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 07:01
Люди возле банкомата. Фото: УНИАН

В Украине финансовые учреждения, в том числе и ПриватБанк, могут в одностороннем порядке отказаться от деловых отношений с клиентами. Чаще всего банки прибегают к таким действиям тогда, когда украинцы долго не пользуются услугами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как можно вернуть деньги со счетов в ПриватБанке.

Читайте также:

Почему банк может отказаться от сотрудничества

Основания для расторжения договоров ПриватБанка предоставляют некоторые основные законы, среди которых Гражданский кодекс Украины и Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Эти меры нужны, чтобы обеспечить финансовую стабильность и безопасность внутри страны.

Как вернуть деньги

Когда ПриватБанк расторгает договор с клиентом, то оставляет за ним право перевести остатки средств на счет другого банка, говорится на сайте финансового учреждения. Для этого нужно прийти в любое отделение банка и предоставить документы, среди которых:

  • реквизиты счета в другом банке;
  • документы, удостоверяющие право использования средств на счетах;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

Также клиент должен написать заявление о перечислении остатков средств.

Ранее в ПриватБанке объяснили, когда украинцам нужно обязательно заблокировать карту. В финучреждении объяснили, как сделать это действие самостоятельно. Узнавайте также, как вернуть потерянные при обмене валюты в банкомате деньги.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
