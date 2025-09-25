Ощадбанк прекратит начисление выплат с 2026 года — кого коснется и как избежать

Счета в Ощадбанке — кому заблокируют доступ к деньгам с 1 января
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили об угрозе блокировки начисления средств на карты, в частности клиентов государственного "Ощадбанка". Это может произойти с 1 января 2026 года в случае игнорирования определенных требований.
Об этом говорится в сообщении ПФУ в Telegram.
Кто может потерять доступ к средствам на картах Ощадбанка
Как пояснили в Пенсионном фонде, речь идет о требовании прохождения физической идентификации. Ее нужно пройти до конца 2025 года. Также необходимо подать в территориальный орган ПФУ сообщение о неполучении выплат от Российской Федерации.
Такие требования распространяются на несколько категорий лиц, получающих пенсии и соцвыплаты:
- Лица, которые временно проживают за пределами Украины;
- Граждане, проживающие на оккупированных территориях;
- Лица, которые выехали на подконтрольную Украине территорию.
"Выплата пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат осуществляется при условии прохождения лицом физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года в соответствии с постановлением КМУ от 11.02.2025 №299 "О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания)", — говорится в сообщении.
Как избежать угрозы блокировки карт
По информации ПФУ, пройти идентификацию, чтобы избежать угрозы блокировки карт, можно следующими способами:
- лично обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда с паспортом;
- авторизовавшись в личном е-кабинете на портале е-услуг ПФУ с помощью квалифицированной е-подписи "Дія. Підпис";
- идентифицировавшись по видеоконференцсвязи, проведенной терорганом ПФУ с соблюдением норм законодательства;
- удостоверив личность за рубежом в соответствующем зарубежном дипломатическом учреждении Украины и отправив документ заказным почтовым отправлением в терорган ПФУ;
- идентифицировавшись в учреждениях уполномоченных банков (в частности, в Ощадбанке).
Также необходимо подать уведомление о неполучении выплат от России лично или дистанционно через кабинет на портале е-услуг Пенсионного фонда.
"Если физическая идентификация пройдена, а сообщение не подано, необходимо подать его до 31 декабря 2025 года. В то же время, в случае невыполнения требований Постановления №299, выплату пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат будет прекращено с января 2026 года", — добавили в ПФУ.
