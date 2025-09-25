Ощадбанк прекратит начисление выплат с 2026 года — кого коснется и как избежать

Деньги и карта Ощадбанка. Фото: НовиниLIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили об угрозе блокировки начисления средств на карты, в частности клиентов государственного "Ощадбанка". Это может произойти с 1 января 2026 года в случае игнорирования определенных требований.

Об этом говорится в сообщении ПФУ в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Кто может потерять доступ к средствам на картах Ощадбанка

Как пояснили в Пенсионном фонде, речь идет о требовании прохождения физической идентификации. Ее нужно пройти до конца 2025 года. Также необходимо подать в территориальный орган ПФУ сообщение о неполучении выплат от Российской Федерации.

Такие требования распространяются на несколько категорий лиц, получающих пенсии и соцвыплаты:

Лица, которые временно проживают за пределами Украины; Граждане, проживающие на оккупированных территориях; Лица, которые выехали на подконтрольную Украине территорию.

"Выплата пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат осуществляется при условии прохождения лицом физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года в соответствии с постановлением КМУ от 11.02.2025 №299 "О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания)", — говорится в сообщении.

Как избежать угрозы блокировки карт

По информации ПФУ, пройти идентификацию, чтобы избежать угрозы блокировки карт, можно следующими способами:

лично обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда с паспортом;

авторизовавшись в личном е-кабинете на портале е-услуг ПФУ с помощью квалифицированной е-подписи "Дія. Підпис";

идентифицировавшись по видеоконференцсвязи, проведенной терорганом ПФУ с соблюдением норм законодательства;

удостоверив личность за рубежом в соответствующем зарубежном дипломатическом учреждении Украины и отправив документ заказным почтовым отправлением в терорган ПФУ;

идентифицировавшись в учреждениях уполномоченных банков (в частности, в Ощадбанке).

Также необходимо подать уведомление о неполучении выплат от России лично или дистанционно через кабинет на портале е-услуг Пенсионного фонда.

"Если физическая идентификация пройдена, а сообщение не подано, необходимо подать его до 31 декабря 2025 года. В то же время, в случае невыполнения требований Постановления №299, выплату пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат будет прекращено с января 2026 года", — добавили в ПФУ.

Ранее мы сообщали, что часть клиентов Ощадбанка должна актуализировать идентификационные данные. Для этого необходимо лично прибыть в отделение с документами до 1 октября текущего года.

Также мы рассказывали о том, что в Ощадбанке могут блокировать приложение при пополнении счета. Такие шаги были введены для противодействия мошенничеству.