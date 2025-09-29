Відео
Головна Фінанси Ощадбанк і ПриватБанк закривають рахунки — як повернути гроші

Ощадбанк і ПриватБанк закривають рахунки — як повернути гроші

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 06:01
ПриватБанк і Ощадбанк припинили співпрацю — чи можна забрати гроші з рахунку
Людина тримає в руках картку Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Українці вже звикли, що банки, як правило, надають своїм клієнтам якісні послуги, серед яких миттєві грошові перекази. Тож коли банк, з яким ви співпрацюєте багато років раптово відмовляється продовжувати співпрацю — це може шокувати. Такі випадки стаються через фінансовий моніторинг, тож багатьох українців турбує, чи не залишаться вони без грошей, коли у них виникнуть подібні ситуації.

Сайт Новини.LIVE вирішив розповісти, чи можна повернути гроші з рахунку у ПриватБанку та Ощадбанку після того, як фінустанови повідомили про намір припинити співпрацю. 

Читайте також:

Як отримати свої гроші в Ощадбанку

Служба підтримки раніше вже пояснювала,  що у разі закриття рахунку клієнт має з'явитися у відділенні установи та принести паспорт з іншими документами, які можуть посвідчити його особу. Наявність банківської картки теж необхідна.

Якщо клієнт мав гроші на рахунку, тоді:

  • він отримає готівку у касі банку, якщо рахунок закривається у тому ж відділенні, у якому був відкритий
  • якщо рахунок закривають в іншому місті, то залишок перекажуть на карту іншого банку.

Які умови пропонує ПриватБанк 

Державний банк дозволяє своїм клієнтам переказати гроші в іншу фінансову установу, коли припиняє з ними співпрацю. Процедура відбувається у відділеннях, а клієнт має надати документи, серед яких:

  • реквізити рахунку в іншому банку;
  • документи, які засвідчують право використання коштів на рахунках;
  • документи, що засвідчують особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

Ще клієнту потрібно подати заяву, щоб банк перерахував на інший рахунок залишок коштів клієнта.

Нагадаємо, що ПриватБанк змінив фінансові операції для своїх клієнтів. Очікується, що SWIFT-перекази будуть швидшими. Дізнавайтесь також, хто втратить доступ до рахунків в Ощадбанку з 1 січня 2026 року. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
