ПриватБанк і Ощадбанк припинили співпрацю — чи можна забрати гроші з рахунку

Українці вже звикли, що банки, як правило, надають своїм клієнтам якісні послуги, серед яких миттєві грошові перекази. Тож коли банк, з яким ви співпрацюєте багато років раптово відмовляється продовжувати співпрацю — це може шокувати. Такі випадки стаються через фінансовий моніторинг, тож багатьох українців турбує, чи не залишаться вони без грошей, коли у них виникнуть подібні ситуації.

Сайт Новини.LIVE вирішив розповісти, чи можна повернути гроші з рахунку у ПриватБанку та Ощадбанку після того, як фінустанови повідомили про намір припинити співпрацю.

Як отримати свої гроші в Ощадбанку

Служба підтримки раніше вже пояснювала, що у разі закриття рахунку клієнт має з'явитися у відділенні установи та принести паспорт з іншими документами, які можуть посвідчити його особу. Наявність банківської картки теж необхідна.

Якщо клієнт мав гроші на рахунку, тоді:

він отримає готівку у касі банку, якщо рахунок закривається у тому ж відділенні, у якому був відкритий

якщо рахунок закривають в іншому місті, то залишок перекажуть на карту іншого банку.

Які умови пропонує ПриватБанк

Державний банк дозволяє своїм клієнтам переказати гроші в іншу фінансову установу, коли припиняє з ними співпрацю. Процедура відбувається у відділеннях, а клієнт має надати документи, серед яких:

реквізити рахунку в іншому банку;

документи, які засвідчують право використання коштів на рахунках;

документи, що засвідчують особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Ще клієнту потрібно подати заяву, щоб банк перерахував на інший рахунок залишок коштів клієнта.

