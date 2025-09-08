Видео
Оплата коммуналки в Приват 24 — какая проблема ждет украинцев

Оплата коммуналки в Приват 24 — какая проблема ждет украинцев

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 07:01
Работа Приват 24 - что не так с приложением ПриватБанка
Девушка со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

В приложении Приват 24 от государственного финансового учреждения ПриватБанк отсутствует одна важная услуга. Она могла бы облегчить гражданам процесс оплаты одной из коммунальных услуг.

Об этом говорится в сообщении на портале Минфин, на котором владельцы карт ПриватБанка публикуют отзывы о работе банка.

Читайте также:

Подробнее о проблеме в Приват 24

В одном из сообщений говорится о том, что в Приват 24 отсутствует возможность осуществить оплату по реквизитам организации. Например, если выбрать из списка местное отделение Газораспределительной сети Украины, которая имеет свой IBAN, при внесении данных в приложении откроется шаблон областного филиала.

"Это раздражает, потому что ПриватБанк — мой основной. Приходится пользоваться услугами другого банка, где без проблем и шаблонов провелась оплата по нужным реквизитам. Я считаю, что возможность оплаты по реквизитам банка, без автоматического поиска шаблонов, должна быть в приложении Приват 24", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, что Нафтогаз может не принять квитанцию об оплате за газ через ПриватБанк. Причина - компании не подходит информация из чеков об оплате относительно данных по адресу и ФИО владельца счета. Так, в Нафтогазе считают, что информация может подвязываться некорректно.

Ранее сообщалось, что карточки беженцев оказались под угрозой блокировки. Это может произойти, в частности, с клиентами ПриватБанка. Узнавайте также, как украинцам, которые имеют договоры с ПриватБанком, ежегодно экономить по 470 грн.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
