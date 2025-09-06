Защита данных клиентов ПриватБанка — о каких деталях в смартфоне стоит позаботиться

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "ПриватБанк" предупредили клиентов об угрозах со стороны мошенников для персональной информации на смартфонах. Там подробно рассказали, как усилить защиту гаджетов, а также финансовых номеров, через которые аферисты могут добраться до банковских аккаунтов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.

Защита финансового номера, привязанного к счету ПриватБанка

По информации финучреждения, в вопросе защиты данных от мошенников, в первую очередь, особого внимания требует финансовый номер, который подвязан к банковским счетам.

В банке рекомендуют клиентам усилить защиту номера, выполнив несколько шагов. Речь идет о:

Установке ПИН-кода для защиты SIM-карты. Замене стандартного пароля SIM-карты на вымышленный собственный, что защитит номер в случае потери или кражи телефона. Предоставление оператору банка более подробной информации о себе. Обращение в местное отделение мобильного оператора для внесения дополнения к номеру телефона данных владельца, копии паспорта и т. п. Такой подход позволит защитить SIM-карту в случае попыток ее перевыпуска.

Как действовать в случае появления фактов мошенничества

В ПриватБанке рекомендуют в случае потери телефона не медлить, а срочно известить банк, позвонив по номеру 3700 (бесплатно с мобильного). Также сразу стоит заблокировать карты и номер телефона. Клиенты в таком случае должны быстро связаться с мобильным оператором, чтобы заблокировать SIM-карту.

Кроме того, в банке доступна возможность подать обращение о факте мошенничества в приложении "Приват24". Для этого необходимо:

в меню "Коммуникации" (справа в верхнем углу);

выбрать "Сообщить о мошенничестве";

указать детали случившейся ситуации;

сообщить номер телефона, с которого могли звонить мошенники, нажать кнопку "Продолжить";

указать данные и выбрать карту, по которой клиент мог сообщить данные мошенникам, нажать "Продолжить";

следовать дальнейшим рекомендациям на экране.

Сообщить о мошенничестве можно также в чате "Помощь Онлайн" или через отделение банка.



Напомним, клиентам ПриватБанка грозит новая мошенническая схема в Telegram. Аферисты предлагают будущим жертвам "выгодные" займы, которые потом могут обернуться финансовыми потерями.

Ранее мы писали о том, что беженцам, которые являются клиентами ПриватБанка, могут блокировать карты. Такое может настигнуть из-за срабатывания системы банка в случае подозрительных операций в рамках финмониторинга.