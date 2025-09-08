Робота Приват 24 — що не так із додатком ПриватБанку

Дівчина зі смартфоном у руках. Фото: Unsplash

У додатку Приват 24 від державної фінансової установи ПриватБанк відсутня одна важлива послуга. Вона могла б полегшити громадянам процес оплати однієї з комунальних послуг.

Про це йдеться у повідомленні на порталі Мінфін, на якому власники карток ПриватБанку публікують відгуки про роботу банку.

Детальніше про проблему у Приват 24

В одному з повідомлень йдеться про те, що у Приват 24 відсутня можливість здійснити оплату за реквізитами організації. Наприклад, якщо обрати зі списку місцеве відділення Газорозподільної мережі України, яка має свій IBAN, під час внесення даних у додатку відкриється шаблон обласної філії.

"Це дратує, бо ПриватБанк — мій основний. Доводиться користуватись послугами іншого банку, де без проблем і шаблонів провелась оплата за потрібними реквізитами. Я вважаю що можливість сплати за реквізитами банку, без автоматичного пошуку шаблонів, має бути в додатку Приват 24", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що Нафтогаз може не прийняти квитанцію про оплату за газ через ПриватБанк. Причина — компанії не підходить інформація з чеків про оплату щодо даних за адресою та ПІБ власника рахунка. Так, у Нафтогазі вважають, що інформація може підв'язуватись некоректно.

Раніше повідомлялося, що картки біженців опинилися під загрозою блокування. Це може статися, зокрема, з клієнтами ПриватБанку. Дізнавайтесь також, як українцям, які мають договори з ПриватБанком, щороку економити по 470 грн.