Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Оплата комуналки в Приват 24 — яка проблема чекає на українців

Оплата комуналки в Приват 24 — яка проблема чекає на українців

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 07:01
Робота Приват 24 — що не так із додатком ПриватБанку
Дівчина зі смартфоном у руках. Фото: Unsplash

У додатку Приват 24 від державної фінансової установи ПриватБанк відсутня одна важлива послуга. Вона могла б полегшити громадянам процес оплати однієї з комунальних послуг. 

Про це йдеться у повідомленні на порталі Мінфін, на якому власники карток ПриватБанку публікують відгуки про роботу банку. 

Реклама
Читайте також:

Детальніше про проблему у Приват 24

В одному з повідомлень йдеться про те, що у Приват 24 відсутня можливість здійснити оплату за реквізитами організації. Наприклад, якщо обрати зі списку місцеве відділення Газорозподільної мережі України, яка має свій IBAN, під час внесення даних у додатку відкриється шаблон обласної філії.

"Це дратує, бо ПриватБанк — мій основний. Доводиться користуватись послугами іншого банку, де без проблем і шаблонів провелась оплата за потрібними реквізитами. Я вважаю що можливість сплати за реквізитами банку, без автоматичного пошуку шаблонів, має бути в додатку Приват 24", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що Нафтогаз може не прийняти квитанцію про оплату за газ через ПриватБанк. Причина — компанії не підходить інформація з чеків про оплату щодо даних за адресою та ПІБ власника рахунка. Так, у Нафтогазі вважають, що інформація може підв'язуватись некоректно.

Раніше повідомлялося, що картки біженців опинилися під загрозою блокування. Це може статися, зокрема, з клієнтами ПриватБанку. Дізнавайтесь також, як українцям, які мають договори з ПриватБанком, щороку економити по 470 грн

комунальні послуги ПриватБанк додаток Приват24 оплата
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації