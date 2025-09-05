ПриватБанк может заблокировать счета беженцам — что стоит знать

Банковская карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" может блокировать карты клиентов, которые находятся за границей. Согласно правилам банка, такая мера может касаться всех счетов клиента в случае подозрительных операций в рамках финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении на портале Minfin, где владельцы карт ПриватБанка могут оставлять отзывы.

Как отмечается в одном из сообщений, клиент ПриватБанка столкнулся с блокировкой всех счетов. Банк не поставил в известность, что именно стало причиной такого решения.

Он пояснил, что, находясь в Украине, регулярно ежемесячно делал незначительные денежные отправления на другую карту для поддержки семьи, которая выехала за границу из-за войны.

После блокировки счетов мужчина не знает, как действовать в нынешней ситуации. Утверждает, что все доходы были легальными.

"Таким образом, мою жену с двумя детьми ПриватБанк оставил без средств к существованию, еще и за границей, потому что я, ее муж, на ее валютную карту ежемесячно пересылаю небольшие суммы со своей зарплаты, которых вряд ли хватает на содержание семьи за границей. Происхождение денег они прекрасно знают, потому что пересылка идет из компании, предоставляющей цифровые платежные решения для морских компаний, которая упрощает выплату заработной платы морякам", — говорится в сообщении.

Правила блокировки карт ПриватБанком

Согласно нормам действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины (НБУ), регулирующих отношения в сфере банковской деятельности, ПриватБанк может применять определенные ограничения относительно счетов в случае подозрительных операций.

"Все меры осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и соответствуют требованиям безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине", — говорится в информации банка.

Отмечается, что все банки, которые работают в Украине как субъекты первичного финансового мониторинга, обязаны принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.



Все платежи, которые система расценивает как рисковые, могут блокироваться автоматически. При этом точные причины блокировки не обнародуются во избежание возможности для обхода мониторинга недобросовестными клиентами. Нормы законодательства позволяют не уточнять причины таких решений.

Как правило, подозрения могут вызывать следующие действия клиентов:

осуществление необычных транзакций;

переводы крупных сумм средств без четкой цели;

осуществление операции между счетами, без документального подтверждения;

в связи с судебным решением из-за наличия долгов.

В случае расторжения сотрудничества банк предоставит возможность перевести средства на счет другого банка.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка могут экономить на сервисе информирования. В частности, можно отключить услугу "Все SMS" о движении средств по карточному счету и не переплачивать ежегодно по 470 грн.

Также мы рассказывали о том, что ПриватБанк может ограничивать права клиентов по кредитам. В частности, отказывать в предоставлении кредитных средств могут военнослужащим.