ПриватБанк дает возможность ежегодно экономить на одном из сервисов 470 грн

Приложение ПриватБанка на телефоне и карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" могут ежегодно экономить на одной из важных услуг 470 грн. Речь идет об отказе от смс-сообщений "Все SMS" о движении средств по карточному счету.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на информацию госфинучреждения.

Реклама

Читайте также:

Что нужно знать о способах оповещения в ПриватБанке

Как отметили в ПриватБанке, все тарифы по информированию обнародованы на официальном портале. Они могут отличатся в зависимости от того, какой способ поступления оповещения выбрал клиент.

Так, сообщения, которые банк направляет через мобильное приложение "Приват24", Telegram-бот, E-mail — являются бесплатными для клиентов.

В то же время подключение услуги "Все SMS" предусматривает ежемесячное взимание комиссии. Такая услуга важна в том случае, когда у клиента отсутствует возможность использовать смартфон или нет интернета.

Сервис предусматривает поступление SMS-сообщений по абсолютно всем финансовым операциям: при снятии наличных, зачислении средств на счет, при осуществлении безналичных расчетов.

Обходится соответствующая услуга гражданам ежемесячно в 39 грн (468 грн за год).

Как отказаться от услуги "Все SMS"

Клиенты банка могут изменить канал информирования на бесплатный в мобильном приложении или через веб-версию "Приват24". Для этого необходимо:

зайти в меню "Настройки";

открыть в приложении или в веб-версии "Канал информирования";

выбрать наиболее удобный канал информирования.

"Также вы можете изменить канал информирования, обратившись на номер 3700 или в чат "Помощь Онлайн" на сайте банка. Всем клиентам, кроме получателей пенсионных выплат, по умолчанию установлено информирование через Приват24. Для получателей пенсионных выплат по умолчанию установлен канал SMS (о зачислении от 2 000 грн, о списании сообщения не направляются)", — добавили в банке.

Ранее мы писали о возможных ограничениях на услугу "Оплата частями" в ПриватБанке. Они могут распространяться на всех клиентов, в частности на военнослужащих.

Также мы рассказывали о том, что клиентам ПриватБанка придется вскоре платить за одну из бесплатных услуг. Речь идет о сервисе по доставке карт по Украине и за границу.