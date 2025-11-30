ПриватБанк может закрыть услугу "Оплата частями" — почему это происходит

Карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении ПриватБанк объяснили, почему некоторые клиенты теряют доступ к программе "Оплата частями". Эта услуга является одной из самых популярных среди клиентов банка.

Об этом говорится в одном из сообщений на странице ПриватБанка в социальной сети Facebook.

Читайте также:

"Оплата частями" в ПриватБанке

Как написал один из клиентов банка, финучреждение по неизвестным ему причинам сняло программу "Оплата частями".

"Почему ПриватБанк снимает "Оплату частями" когда вовремя все оплачивается и пользуешься картой? Что это за такая глупость? Это чтобы отгонять клиентов делается?", — написал мужчина.

Ответ ПриватБанка

В банке объяснили, что для каждого клиента любой лимит подбирают индивидуально. На это влияет довольно много различных факторов.

"Обычно лимит пересматривается ежедневно, если будут какие-либо изменения, мы обязательно об этом сообщаем", — рассказали в ПриватБанке.

О чем еще стоит знать

Напомним, что ПриватБанк запустил программу "Мгновенная рассрочка для бизнеса" — аналог программы "Оплата частями" для физлиц. Как отметил член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и малого/среднего бизнеса (МСБ) Евгений Заиграев, это важный шаг в поддержке украинских предпринимателей во время войны.

"Наша цель — предоставить максимально гибкие и выгодные финансовые инструменты для бизнеса. Банк открыт для сотрудничества со всеми компаниями, которые продают товары или предоставляют услуги для бизнес-клиентов", — пояснил он.

Отмечается, что бизнес сможет получить до 500 тысяч гривен, чтобы покупать товары или услуги для своей деятельности.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк принимает заявки на выплату финансовой помощи в 1 тыс. гривен. Известно, смогут ли получить деньги те, кто остался без помощи в 2024 году. Узнавайте также, сколько наличных можно снять в банкоматах ПриватБанка.