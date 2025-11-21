В ПриватБанке объяснили, можно ли получить прошлогоднюю 1 тыс. грн Зимней поддержки

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут оформить денежную помощь в 1 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка". В банке проинформировали, можно ли дополучить средства тем, кто не воспользовался такой возможностью в прошлом году.

Об этом сообщил представитель ПриватБанка в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Проблема с невыплаченной помощью клиентам ПриватБанка

Как следует из одного из сообщений в соцсети, клиентка по определенным причинам не воспользовалась правом получить денежную "зимнюю" помощь в 2024 году. Поскольку в этом году власти перезапустили соответствующую программу, у нее возник вопрос, можно ли дополучить средства, которые не были выплачены государством в прошлый раз.

Как известно, в прошлом году украинцы могли получить аналогичную сумму, однако на ее оформление был отведен определенный лимит времени, поэтому некоторые могли не успеть.

"А кто не получил в 2024 году, можно еще получить или нет?" — говорится в обращении гражданина на странице в соцсети.

Кто может получить зимнюю тысячу в 2025 году

В ПриватБанке дали объяснение на обращение, отметив, что сейчас гражданам доступны выплаты исключительно за текущий год.

"Сейчас принимаются заявки за 2025 год", — говорится в ответе представителя финучреждения.

Для регистрации на оформление выплат по программе "Зимняя поддержка" доступны два способа:

в дистанционном режиме через мобильное приложение "Дія";

путем личного посещения отделения Укрпочты.

В частности, клиенты ПриватБанка могут это сделать через "Дію", выполнив следующие шаги:

зайти в "Сервисы";

выбрать "Помощь от государства";

перейти в раздел "Зимняя Поддержка";

добавить информацию;

выбрать карту "Национальный кэшбэк" ПриватБанка.

Воспользоваться возможностью подачи заявок можно тем, кто находится на территории Украины. Дедлайн приема заявок — 24 декабря 2025 года.

Ранее мы писали, что для клиентов ПриватБанка предоставили возможность получать ежемесячно кэшбэк. Выплаты будут доступны за получение/отправку некоторых переводов.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке действует программа скидок в размере 30% на медицинские услуги. Принять участие в ней могут только владельцы спецкарт.