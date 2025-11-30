ПриватБанк може закрити послугу "Оплата частинами" — чому це відбувається

Картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У державній фінансовій установі ПриватБанк пояснили, чому деякі клієнти втрачають доступ до програми "Оплата частинами". Ця послуга є однією із найпопулярніших серед клієнтів банку.

Про це йдеться в одному із повідомлень на сторінці ПриватБанку у соціальній мережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

"Оплата частинами" у ПриватБанку

Як написав один із клієнтів банку, фінустанова з невідомих йому причин зняла програму "Оплата частинами".

"Чому ПриватБанк знімає "Оплату частинами" коли вчасно все оплачується і користуєшся картою? Що це за така дурня? Це щоб відганяти клієнтів робиться?", — написав чоловік.

Відповідь ПриватБанку

У банку пояснили, що для кожного клієнта будь-який ліміт підбирають індивідуально. На це впливає доволі багато різних факторів.

"Зазвичай ліміт переглядається щоденно, якщо будуть будь-які зміни, ми обов'язково про це повідомляємо", — розповіли у ПриватБанку.

Про ще варто знати

Нагадаємо, що ПриватБанк запустив програму "Миттєва розстрочка для бізнесу" — аналог програми "Оплата частинами" для фізосіб. Як зауважив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та малого/середнього бізнесу (МСБ) Євген Заіграєв, це важливий крок у підтримці українських підприємців під час війни.

"Наша мета — надати максимально гнучкі та вигідні фінансові інструменти для бізнесу. Банк відкритий для співпраці з усіма компаніями, які продають товари чи надають послуги для бізнес-клієнтів", — пояснив він.

Зазначається, що бізнес зможе отримати до 500 тисяч гривень, щоб купувати товари або послуги для своєї діяльності.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк приймає заявки на виплату фінансової допомоги в 1 тис. гривень. Відомо, чи зможуть отримати гроші ті, хто залишився без допомоги у 2024 році. Дізнавайтесь також, скільки готівки можна зняти у банкоматах ПриватБанку.