Финансовый мониторинг в ПриватБанке — что должны знать украинцы

ПриватБанк закрывает счета клиентов — почему и как вернуть деньги
С ужесточением финансового мониторинга в Украине клиентам банков нужно внимательнее относиться к своим финансовым операциям. Например, ПриватБанк может без предупреждения заблокировать банковские карты и закрыть все счета, если деятельность клиентов окажется подозрительной.
Почему ПриватБанк расторгает договор
Прибегая к таким действиям ПриватБанк просто придерживается новых законов и актов Национального банка Украины (НБУ), в частности части 1 статьи 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Иногда результаты мониторинга приводят к тому, что банк разрывает сотрудничество с клиентами. Так, ПриватБанк внимательно следит:
- за операциями с наличными средствами;
- за операциями на нетипичные для клиентов суммы или сумму от 400 тыс. грн;
- за переводами, которые принадлежат политически значимым лицам (PEP), то есть чиновники, депутаты всех уровней;
- за операциями физлиц-предпринимателей и компаний, которым меньше трех месяцев со дня открытия.
Что будет с деньгами на карте, если ПриватБанк прекратит сотрудничество
За клиентом остается право получить собственные средства обратно. Для этого, как указывается на сайте банка, им нужно в течение 30 дней прийти в отделение с:
- документом, удостоверяющим право использовать средства на счетах;
- документом, удостоверяющим личность;
- с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика.
В отделении можно будет подать заявление на перевод денег в другое финансовое учреждение и предоставить реквизиты банка.
