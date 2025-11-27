Видео
Видео

ПриватБанк закрывает счета клиентов — почему и как вернуть деньги

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 07:01
обновлено: 21:21
Финансовый мониторинг в ПриватБанке — что должны знать украинцы
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

С ужесточением финансового мониторинга в Украине клиентам банков нужно внимательнее относиться к своим финансовым операциям. Например, ПриватБанк может без предупреждения заблокировать банковские карты и закрыть все счета, если деятельность клиентов окажется подозрительной.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Почему ПриватБанк расторгает договор

Прибегая к таким действиям ПриватБанк просто придерживается новых законов и актов Национального банка Украины (НБУ), в частности части 1 статьи 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Иногда результаты мониторинга приводят к тому, что банк разрывает сотрудничество с клиентами. Так, ПриватБанк внимательно следит:

  • за операциями с наличными средствами;
  • за операциями на нетипичные для клиентов суммы или сумму от 400 тыс. грн;
  • за переводами, которые принадлежат политически значимым лицам (PEP), то есть чиновники, депутаты всех уровней;
  • за операциями физлиц-предпринимателей и компаний, которым меньше трех месяцев со дня открытия.

Что будет с деньгами на карте, если ПриватБанк прекратит сотрудничество

За клиентом остается право получить собственные средства обратно. Для этого, как указывается на сайте банка, им нужно в течение 30 дней прийти в отделение с:

  • документом, удостоверяющим право использовать средства на счетах;
  • документом, удостоверяющим личность;
  • с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика.

В отделении можно будет подать заявление на перевод денег в другое финансовое учреждение и предоставить реквизиты банка.

Ранее мы рассказывали, что мошенники маскируются под ПриватБанк и присылают клиентам фишинговые письма. В финучреждении объяснили, что нужно сделать, чтобы не потерять доступ к своим счетам. Также мы писали, что ПриватБанк запустил новую услугу для предпринимателей. Речь идет о "Мгновенной рассрочке для бизнеса" с лимитом до 500 тысяч гривен.

ПриватБанк деньги банки договор финансовый мониторинг
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
