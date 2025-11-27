Финансовый мониторинг в ПриватБанке — что должны знать украинцы

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

С ужесточением финансового мониторинга в Украине клиентам банков нужно внимательнее относиться к своим финансовым операциям. Например, ПриватБанк может без предупреждения заблокировать банковские карты и закрыть все счета, если деятельность клиентов окажется подозрительной.

Почему ПриватБанк расторгает договор

Прибегая к таким действиям ПриватБанк просто придерживается новых законов и актов Национального банка Украины (НБУ), в частности части 1 статьи 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Иногда результаты мониторинга приводят к тому, что банк разрывает сотрудничество с клиентами. Так, ПриватБанк внимательно следит:

за операциями с наличными средствами;

за операциями на нетипичные для клиентов суммы или сумму от 400 тыс. грн;

за переводами, которые принадлежат политически значимым лицам (PEP), то есть чиновники, депутаты всех уровней;

за операциями физлиц-предпринимателей и компаний, которым меньше трех месяцев со дня открытия.

Что будет с деньгами на карте, если ПриватБанк прекратит сотрудничество

За клиентом остается право получить собственные средства обратно. Для этого, как указывается на сайте банка, им нужно в течение 30 дней прийти в отделение с:

документом, удостоверяющим право использовать средства на счетах;

документом, удостоверяющим личность;

с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика.

В отделении можно будет подать заявление на перевод денег в другое финансовое учреждение и предоставить реквизиты банка.

