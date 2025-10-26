Видео
Видео

Обновление жилищных субсидий — о чем предупредили в ПФУ

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 08:45
обновлено: 09:04
В ПФУ рассказали об обновлении субсидий — что должны знать украинцы
Человек вписывает данные в квитанцию за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Домохозяйствам в Украине дважды в год обновляют жилищные субсидии. После этого размер помощи снижается или возрастает.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Запорожской области объяснили, как все происходит.

Обновление субсидий

Обновление субсидий

Пересмотр жилищных субсидий происходит дважды в год — в марте и августе. В ПФУ отметили, что процесс происходит для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или вырос более чем на 50%.

"Перерасчет осуществляется автоматически и не требует обращения субсидиантов", — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Крайний в этом году перерасчет помощи провели в августе для тех, у кого среднемесячный совокупный доход за I и II кварталы 2025 года, по сравнению с доходами за III и IV квартал 2024 года, вырос или уменьшился более чем на 50%.

То есть у домохозяйств, где произошло существенное снижение или рост доходов, назначенный размер субсидии увеличился или уменьшился в зависимости от того, как изменилось их имущественное положение.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинцам при оформлении жилищной субсидии на природный газ на отопительный сезон, может понадобиться документ о состоянии счета с подтверждением отсутствия с долга. Справка формируется онлайн, если:

  • зайти в личный кабинет на сайте Нафтогаза;
  • выбрать Онлайн-услуги;
  • нажать Справка о состоянии счета;
  • выбрать Сформировать;
  • скачать сформированный документ.

Эту же справку можно получить в Центрах обслуживания клиентов ГК "Нафтогаз Украины".

Ранее мы рассказывали, когда населению назначают помощь на оплату коммунальных услуг. Субсидии на зиму 2025-2026 предоставят с начала отопительного периода, но есть нюанс. Еще мы писали, что граждане с задолженностью за коммунальные услуги тоже могут претендовать на жилищную субсидию. Известно, на каких условиях предоставляется помощь.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
