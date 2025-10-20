Оформление субсидии — кому не назначат без важного документа

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, что при оформлении жилищной субсидии на природный газ на отопительный сезон 2025-2026 от граждан могут потребовать документ о состоянии счета с подтверждением отсутствия с долга. Там уточнили, как можно получить документ.

Об этом говорится в материалах Нафтогаза в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Что надо знать о справке об отсутствии долгов

По информации компании, речь идет о предоставлении клиентам документа с подтверждением факта отсутствия просроченных долгов перед поставщиком за ресурс.

Осенью получение документа от компании об отсутствии долгов за газ стало снова актуальным. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может запросить от клиентов при определении права на субсидии на коммунальные услуги на будущий отопительный сезон такую справку. ПФУ сообщил, что некоторые граждане должны обратиться с повторным заявлением и рядом документов для оформления помощи в оплате услуг. Гражданам могут отказать в предоставлении субсидии при наличии долгов.

В частности, доступна возможность получить такой документ в собственном кабинете ГК "Нафтогаз Украины", что позволит не тратить время на обращение в отделения компании.

Как самому получить документ об отсутствии долга

Клиентам, которые хотят оформить субсидию, предоставили инструкцию получения справки об отсутствии долгов самостоятельно. Доступны следующие способы:

В личном кабинете. В чат-ботах в Viber и Telegram. В терминалах самообслуживания (от Ощадбанка, ПриватБанка, EasyPay и City24).

Получить справку онлайн можно, выполнив следующие шаги:

необходимо на портале зайти в личный кабинет;

выбрать "Онлайн-услуги";

нажать "Справка о состоянии счета";

выбрать "Сформировать";

скачать сформированный документ.

Также справку предоставляют в Центрах обслуживания клиентов ГК "Нафтогаз Украины", где надо только предоставить паспорт и номер ЕІС-кода.

Ранее мы писали о сроках обращения за субсидией. Если граждане подадут документы до 30 ноября, то ее назначат с начала холодного периода, если позже — с месяца обращения.

Также мы рассказывали, когда украинцам могут предоставлять льготы на услуги ЖКХ в случае смены адреса проживания. Для этого необходимо придерживаться определенных правил.