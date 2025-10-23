Видео
Дата публикации 23 октября 2025 08:50
обновлено: 09:47
Субсидии на отопительный сезон 2025-2026 — в какие сроки назначат помощь
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Осенью в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) начали осуществлять перерасчет жилищных субсидий для нового отопительного сезона 2025-2026. Украинцам уточнили, как повлияет на сроки назначения помощи дата соответствующего обращения.

Об этом говорится в публикации пресс-службы ПФУ.

Читайте также:

Сроки назначения субсидии на зиму

По информации ПФУ, для граждан, которые планируют впервые получить жилищную субсидию или которым по определенным причинам ранее отказали в помощи, сроки назначения помощи могут различаться. Все зависит от того, когда именно было осуществлено обращение в территориальный орган Пенсионного фонда.

Согласно правилам, субсидия назначается в случае подачи пакета документов:

  1. В период с 1 октября до 30 ноября (включительно) — с начала отопительного периода.
  2. Если обращение за помощью произошло позже — с месяца обращения.

Доходы домохозяйства при расчете размера субсидии на отопительный сезон учитывают за первый и второй кварталы, а доход пенсионеров — в размере полученной пенсии за август текущего года.

Какие документы нужны и куда подавать

Как сообщают в ПФУ, для назначения субсидии нужно предоставить заявление и декларацию. Также в зависимости от обстоятельств могут запросить следующие документы:

  • договор аренды жилья, если человек проживает не в своем доме;
  • копию договора о реструктуризации долга, если ранее была задолженность;
  • справку ВПЛ, если обращение за назначением субсидии происходит по адресу фактического проживания.

Подавать документы на жилищную субсидию можно одним из следующих способов по выбору:

  • через сервисный центр Пенсионного фонда;
  • по почте в адрес тероргана Фонда;
  • онлайн на портале е-услуг Пенсионного фонда или в мобильном приложении "Пенсионный фонд".

Также документы можно подавать через уполномоченных должностных лиц территориальных громад, центры предоставления админуслуг и через портал госуслуг "Дія".

Ранее мы писали, что украинцам предоставят помощь на новый сезон на основе поданных заявлений в случае повторного обращения. Однако некоторые могут потерять такое право.

Также мы рассказывали, могут ли назначать помощь на оплату коммунуслуг тем, кто у кого есть задолженность. Таким категориям тоже дают возможность претендовать на субсидии при определенных требованиях.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
