Субсидии на отопительный сезон 2025-2026 — в какие сроки назначат помощь

Осенью в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) начали осуществлять перерасчет жилищных субсидий для нового отопительного сезона 2025-2026. Украинцам уточнили, как повлияет на сроки назначения помощи дата соответствующего обращения.

Об этом говорится в публикации пресс-службы ПФУ.

Сроки назначения субсидии на зиму

По информации ПФУ, для граждан, которые планируют впервые получить жилищную субсидию или которым по определенным причинам ранее отказали в помощи, сроки назначения помощи могут различаться. Все зависит от того, когда именно было осуществлено обращение в территориальный орган Пенсионного фонда.

Согласно правилам, субсидия назначается в случае подачи пакета документов:

В период с 1 октября до 30 ноября (включительно) — с начала отопительного периода. Если обращение за помощью произошло позже — с месяца обращения.

Доходы домохозяйства при расчете размера субсидии на отопительный сезон учитывают за первый и второй кварталы, а доход пенсионеров — в размере полученной пенсии за август текущего года.

Какие документы нужны и куда подавать

Как сообщают в ПФУ, для назначения субсидии нужно предоставить заявление и декларацию. Также в зависимости от обстоятельств могут запросить следующие документы:

договор аренды жилья, если человек проживает не в своем доме;

копию договора о реструктуризации долга, если ранее была задолженность;

справку ВПЛ, если обращение за назначением субсидии происходит по адресу фактического проживания.

Подавать документы на жилищную субсидию можно одним из следующих способов по выбору:

через сервисный центр Пенсионного фонда;

по почте в адрес тероргана Фонда;

онлайн на портале е-услуг Пенсионного фонда или в мобильном приложении "Пенсионный фонд".

Также документы можно подавать через уполномоченных должностных лиц территориальных громад, центры предоставления админуслуг и через портал госуслуг "Дія".

