У ПФУ розповіли про оновлення субсидій — що мають знати українці

Людина вписує дані у квитанцію за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Домогосподарствам в Україні двічі на рік оновлюють житлові субсидії. Після цього розмір допомоги знижується або зростає.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Запорізькій області пояснили, як усе відбувається.

Оновлення субсидій

Перегляд житлових субсидій відбувається двічі на рік — березні та серпні. У ПФУ зазначили, що процес відбувається для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або зріс на понад 50%.

"Перерахунок здійснюється автоматично та не потребує звернення субсидіантів", — підкреслили у Пенсійному фонді.

Крайній цього року перерахунок допомоги провели у серпні для тих, у кого середньомісячний сукупний дохід за I і II квартали 2025 року, у порівнянні з доходами за III і IV квартал 2024 року, зріс чи зменшився більш ніж на 50%.

Тобто у домогосподарств, де відбулося суттєве зниження або зростання доходів, призначений розмір субсидії збільшився або зменшився залежно від того, як змінився їхній майновий стан.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що українцям під час оформлення житлової субсидії на природний газ на опалювальний сезон, може знадобитися документ щодо стану рахунку з підтвердженням відсутності з боргу. Довідка формується онлайн, якщо:

зайти в особистий кабінет на сайті Нафтогазу;

обрати Онлайн-послуги;

натиснути Довідка про стан рахунку;

обрати Сформувати";

завантажити сформований документ.

Цю ж довідку можна отримати у Центрах обслуговування клієнтів ГК "Нафтогаз України".

