Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Оновлення житлових субсидій — про що попередили у ПФУ

Оновлення житлових субсидій — про що попередили у ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 08:45
Оновлено: 09:13
У ПФУ розповіли про оновлення субсидій — що мають знати українці
Людина вписує дані у квитанцію за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Домогосподарствам в Україні двічі на рік оновлюють житлові субсидії. Після цього розмір допомоги знижується або зростає.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Запорізькій області пояснили, як усе відбувається.

Реклама
Читайте також:

Оновлення субсидій

Перегляд житлових субсидій відбувається двічі на рік — березні та серпні. У ПФУ зазначили, що процес відбувається для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або зріс на понад 50%.

"Перерахунок здійснюється автоматично та не потребує звернення субсидіантів", — підкреслили у Пенсійному фонді. 

Крайній цього року перерахунок допомоги провели у серпні для тих, у кого середньомісячний сукупний дохід за I і II квартали 2025 року, у порівнянні з доходами за III і IV квартал 2024 року, зріс чи зменшився більш ніж на 50%.

Тобто у домогосподарств, де відбулося суттєве зниження або зростання доходів, призначений розмір субсидії збільшився або зменшився залежно від того, як змінився їхній майновий стан.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що українцям під час оформлення житлової субсидії на природний газ на опалювальний сезон, може знадобитися документ щодо стану рахунку з підтвердженням відсутності з боргу. Довідка формується онлайн, якщо:

  • зайти в особистий кабінет на сайті Нафтогазу;
  • обрати Онлайн-послуги;
  • натиснути Довідка про стан рахунку;
  • обрати Сформувати";
  • завантажити сформований документ.

Цю ж довідку можна отримати у Центрах обслуговування клієнтів ГК "Нафтогаз України".

Раніше ми розповідали, коли населенню призначають допомогу на оплату комунальних послуг. Субсидії на зиму 2025-2026 нададуть з початку опалювального періоду, та є нюанс. Ще ми писали, що громадяни із заборгованістю за комунальні послуги теж можуть претендувати на житлову субсидію. Відомо, на яких умовах надається допомога. 

комунальні послуги субсидії допомога Пенсійний Фонд оновлення
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації