Дата публикации 17 октября 2025 08:50
обновлено: 08:59
Жилищная субсидия на зимний период — что стоит знать об оформлении
Деньги и квитанции для оплаты услуг ЖКХ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые попали в сложную жизненную ситуацию и имеют проблемы с оплатой коммунальных услуг, могут обратиться за оформлением жилищной субсидии. Механизм для подачи документов максимально упростили.

О том, как можно подать заявки на помощь, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Как подать заявление на жилищную субсидию

В Украине для граждан доступна упрощенная процедура обращения за субсидией, которая не требует сбора документов и траты времени для заполнения декларации. Согласно ей, необходимо лишь подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформят специалисты Пенсионного фонда на основе имеющейся информации из официальных реестров.

Доступны следующие варианты для упрощенного обращения за назначением субсидии:

  1. На сайте е-услуг или в мобильном приложении ПФУ (раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу");
  2. На портале "Дія" (через раздел "Заявление на субсидию");
  3. Через центры предоставления админуслуг;
  4. Лично в органах Пенсионного фонда;
  5. Через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, горсовета;
  6. Через почту Пенсионного фонда.

Правила переназначения помощи на зиму

В октябре Пенсионный фонд начал перерасчет субсидий на отопительный сезон. Для большинства домохозяйств переназначение помощи произойдет автоматически, а некоторым гражданам необходимо будет подать новое заявление.

Пересмотр касается тех, кто ранее получал помощь или имел нулевую сумму в летний период, без изменений в составе семьи или других обстоятельств, влияющих на право на субсидию. В случае изменений обстоятельств необходимо сообщить ведомство во избежание ошибок в начислениях.

Повторно обратиться за помощью нужно:

  • в случае изменений в составе семьи/месте жительства;
  • если были непогашенные долги за ЖКХ/договор о реструктуризации;
  • если были добавлены или изменены поставщики услуг;
  • в случае обжалования задолженности в суде.

В случае подачи заявления до 30 ноября, то субсидию назначат с начала сезона, а если после этой даты, то с месяца подачи пакета документов.

Некоторым будет грозить потеря части выплат. Это может произойти в случае:

  • несвоевременного информирования ПФУ об изменениях;
  • увеличения доходов без уведомления;
  • появления задолженности;
  • недостоверной информации в декларации о доходах.

Ранее сообщалось, при каких условиях могут предоставить льготы на коммунальные услуги в случае смены места жительства. Для этого нужно будет соблюсти определенные требования.

Также мы рассказывали, при каких условиях предоставляют субсидии на оплату услуг ЖКХ, если есть долги. В ПФУ предоставили алгоритм действий для получения помощи от государства.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
