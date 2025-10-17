Жилищная субсидия на зимний период — что стоит знать об оформлении

Жилищные субсидии на зиму — кто и как может оформить
Украинцы, которые попали в сложную жизненную ситуацию и имеют проблемы с оплатой коммунальных услуг, могут обратиться за оформлением жилищной субсидии. Механизм для подачи документов максимально упростили.
О том, как можно подать заявки на помощь, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как подать заявление на жилищную субсидию
В Украине для граждан доступна упрощенная процедура обращения за субсидией, которая не требует сбора документов и траты времени для заполнения декларации. Согласно ей, необходимо лишь подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформят специалисты Пенсионного фонда на основе имеющейся информации из официальных реестров.
Доступны следующие варианты для упрощенного обращения за назначением субсидии:
- На сайте е-услуг или в мобильном приложении ПФУ (раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу");
- На портале "Дія" (через раздел "Заявление на субсидию");
- Через центры предоставления админуслуг;
- Лично в органах Пенсионного фонда;
- Через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, горсовета;
- Через почту Пенсионного фонда.
Правила переназначения помощи на зиму
В октябре Пенсионный фонд начал перерасчет субсидий на отопительный сезон. Для большинства домохозяйств переназначение помощи произойдет автоматически, а некоторым гражданам необходимо будет подать новое заявление.
Пересмотр касается тех, кто ранее получал помощь или имел нулевую сумму в летний период, без изменений в составе семьи или других обстоятельств, влияющих на право на субсидию. В случае изменений обстоятельств необходимо сообщить ведомство во избежание ошибок в начислениях.
Повторно обратиться за помощью нужно:
- в случае изменений в составе семьи/месте жительства;
- если были непогашенные долги за ЖКХ/договор о реструктуризации;
- если были добавлены или изменены поставщики услуг;
- в случае обжалования задолженности в суде.
В случае подачи заявления до 30 ноября, то субсидию назначат с начала сезона, а если после этой даты, то с месяца подачи пакета документов.
Некоторым будет грозить потеря части выплат. Это может произойти в случае:
- несвоевременного информирования ПФУ об изменениях;
- увеличения доходов без уведомления;
- появления задолженности;
- недостоверной информации в декларации о доходах.
