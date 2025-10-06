Субсидия для тех, кто имеет долг за коммунальные услуги — как оформить в 2025 году

Деньги и квитанции для оплаты коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) проинформировали, при каких условиях назначается помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, имеющим задолженность. Такая категория заявителей тоже может претендовать на субсидии при соблюдении определенных требований.

Субсидия для тех, кто имеет долг за коммунальные услуги

Как пояснили в фонде, вопрос предоставления помощи регулирует постановление правительства от № 848 (пункт 14) "Положение о порядке назначения жилищных субсидий".

Согласно ему, украинские семьи, которые имеют определенные долги за коммунальные услуги, также смогут подать заявку на назначение субсидий. Однако существуют определенные ограничения.

Согласно действующим нормам законодательства, право на субсидию не предоставляется домохозяйствам:

у которых есть просроченная задолженность в более чем три месяца по оплате одной/нескольких услуг ЖКХ;

размер долга на день обращения за субсидией больше 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (в 2025 году речь идет о сумме в 680 грн), для детдомов семейного типа, многодетных и приемных — если сумма долга не превышает 4 тыс. грн.

При назначении субсидии для внутренних переселенцев задолженность не учитывается, если граждане проживают в доме без договора аренды, и долг образовался до момента получения справки ВПЛ.

Как оформить субсидию должникам в 2025 году

Жилищную субсидию могут назначить на услуги, где долг отсутствует. Список услуг, на которые должна быть назначена помощь, должны быть указаны в заявлении.

Как отмечают в ПФУ, жилищную субсидию для должников могут назначить в случае:

заключения договора о реструктуризации долга;

наличия документального подтверждения об уплате задолженности;

обжалования задолженности в судебном порядке.

Реструктуризация долга позволит должникам снизить ежемесячные платежи, продлить продолжительность погашения долга, что позволит сделать выплаты более удобными. По вопросам причин возникновения и порядка погашения долга по оплате коммунальных услуг нужно обратиться к исполнителям коммунальных услуг, которые ведут учет задолженности.

Для того чтобы оформить реструктуризацию, нужно подготовить обращение с такой информацией:

личными данными;

номером договора;

суммой задолженности;

обстоятельствами нарушения требований договора;

предложением по реструктуризации задолженности.

