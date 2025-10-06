Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Субсидии в 2025 году — как оформить помощь должникам

Субсидии в 2025 году — как оформить помощь должникам

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 08:50
Субсидия для тех, кто имеет долг за коммунальные услуги — как оформить в 2025 году
Деньги и квитанции для оплаты коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) проинформировали, при каких условиях назначается помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, имеющим задолженность. Такая категория заявителей тоже может претендовать на субсидии при соблюдении определенных требований.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на данные ПФУ.

Реклама
Читайте также:

Субсидия для тех, кто имеет долг за коммунальные услуги

Как пояснили в фонде, вопрос предоставления помощи регулирует постановление правительства от № 848 (пункт 14) "Положение о порядке назначения жилищных субсидий".

Согласно ему, украинские семьи, которые имеют определенные долги за коммунальные услуги, также смогут подать заявку на назначение субсидий. Однако существуют определенные ограничения.

Согласно действующим нормам законодательства, право на субсидию не предоставляется домохозяйствам:

  • у которых есть просроченная задолженность в более чем три месяца по оплате одной/нескольких услуг ЖКХ;
  • размер долга на день обращения за субсидией больше 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (в 2025 году речь идет о сумме в 680 грн), для детдомов семейного типа, многодетных и приемных — если сумма долга не превышает 4 тыс. грн.

При назначении субсидии для внутренних переселенцев задолженность не учитывается, если граждане проживают в доме без договора аренды, и долг образовался до момента получения справки ВПЛ.

Как оформить субсидию должникам в 2025 году

Жилищную субсидию могут назначить на услуги, где долг отсутствует. Список услуг, на которые должна быть назначена помощь, должны быть указаны в заявлении.

Как отмечают в ПФУ, жилищную субсидию для должников могут назначить в случае:

  • заключения договора о реструктуризации долга;
  • наличия документального подтверждения об уплате задолженности;
  • обжалования задолженности в судебном порядке.

Реструктуризация долга позволит должникам снизить ежемесячные платежи, продлить продолжительность погашения долга, что позволит сделать выплаты более удобными. По вопросам причин возникновения и порядка погашения долга по оплате коммунальных услуг нужно обратиться к исполнителям коммунальных услуг, которые ведут учет задолженности.

Для того чтобы оформить реструктуризацию, нужно подготовить обращение с такой информацией:

  • личными данными;
  • номером договора;
  • суммой задолженности;
  • обстоятельствами нарушения требований договора;
  • предложением по реструктуризации задолженности.

Напомним, что при обращении в ПФУ за оформлением субсидии на новый отопительный сезон граждане должны иметь при себе важную справку. Речь идет об информации о состоянии счета, где подтверждается отсутствие задолженности.

Еще мы писали, что клиентам Нафтогаза рекомендуют переходить на новый способ оплаты за природный газ. Речь идет об электронных платежках, которые всегда будут под рукой.

коммунальные услуги субсидии выплаты ПФУ деньги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации